Et

Il faut relativiser, ces plateformes ont comme Amazon pour une large palette de produits dont on sait depuis quelques années qu’ils sont consommés, commandés et re commandés, ce qui a donné lieu dans le cadre des routes de la soie à des entrepôts qui ont essaimés en Europe ( je confirme l’espagne , l allemagne, la hongrie et certainement pleins que j’ignore), une bonne partie de ces colis utilise le réseau ferroviaire.

Alors oui, il y a encore beaucoup de colis qui viennent par bateaux et avions et tant qu’ils n’atteignent pas 150E sont exempts de taxes.

Maintenant

" tu en fais supporter le coût à des commerçants et particuliers français, qui payent leurs frais d’envoi plus cher à cause des très gros volumes de colis venus de Chine que La Poste doit gérer en étant payé moins que ce que ça lui coûte."

J’ai beau relire, ce n’est pas clair…

Le coût du transport pour des commerçants français qui vendent en France est plus cher que le coût du transport pour des chinois qui vendent en France ?



Et la ça coûterait plus cher à la poste que son coût réel ?



Vendre un service à perte est interdit je crois, c’est plutôt du business pour la poste donc de l’argent.

Et puis si on produisait nous même, ça aurait encore du sens …

acheter direct ou plus cher pour financer des commerçants Francais qui vendent le double ( le décuple ) du prix ces denrées chinoises …

Moi c’est là que je vois le parasitisme …

Après je reconnais que je n’ai pas beaucoup d’affection pour le commerce et les commerçants qui achètent pour revendre plus cher, paraîtrait il qu’ il y a même des écoles pour ça, diplôme d’ ingénieur commercial, ça me donne la nausée, ces gens là, comme les assureurs, les banquiers et quelques ministres et autres donneurs de leçons.

Du parasitisme …

C’est bon, je crois que j’ai compris.