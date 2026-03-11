La taxe sur les petits colis est appliquée depuis le 1er mars 2026 en France. Mais ce système est déjà détourné par les géants chinois de la distribution.
Comment combattre la concurrence des grandes plateformes d'e-commerce chinoises en France, qui pour quelques euros envoient des colis à travers la planète à des adresses chez nous ? Le gouvernement a semblé trouver la solution dans une taxe sur les petits colis, qui applique un surcoût de 2 euros par catégorie de produits déposés dans un colis envoyé d'en dehors de l'Europe. Un nouveau système en place depuis ce 1er mars, mais dont la parade est semble-t-il déjà trouvée.
Les avions cargos chinois désertent Roissy-Charles de Gaulle
Certaines parties de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle sonnent vide depuis le début du mois de mars. Comme RTL nous l'apprend, les cargos chinois ont déserté le grand aéroport de la région parisienne pour éviter la taxe sur les petits colis, ce qui a fait s'effondrer le volume du fret sur place d'un tiers ces derniers jours. Un changement qui a aussi entraîné la perte d'emplois à Roissy.
Mais alors, comment les grandes plateformes comme Shein continuent-elles de servir les clients français ? Eh bien, les avions chinois privilégient dorénavant les aéroports belges ou hollandais, où aucune taxe ne s'applique. De là, des camions transportent les colis des commandes directement vers la France.
Des entrepôts déjà en cours de développement au sein de l'Europe
Un système de contournement qui pouvait être attendu, mais qui, en principe, ne devrait pas résister au temps. On rappelle en effet que cette taxe sur les petits colis, aujourd'hui nationale, s'étendra à l'ensemble de l'Union européenne à partir du 1er juillet 2026. Et pourtant, là aussi, les plateformes chinoises auraient trouvé la parade.
En effet, elles sont actuellement en train de construire de très grands entrepôts directement sur le territoire européen, à l'image de celui dont Shein est en train de se doter en Pologne, d'une surface de 740 000 m2. Les distributeurs ravitailleront ces entreprises à l'avenir avec d'immenses containers transportés par bateau cargo, avec une mise en colis effectuée sur place, au sein de l'Union européenne. Et donc sans taxe sur les petits colis.