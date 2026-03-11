Certaines parties de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle sonnent vide depuis le début du mois de mars. Comme RTL nous l'apprend, les cargos chinois ont déserté le grand aéroport de la région parisienne pour éviter la taxe sur les petits colis, ce qui a fait s'effondrer le volume du fret sur place d'un tiers ces derniers jours. Un changement qui a aussi entraîné la perte d'emplois à Roissy.

Mais alors, comment les grandes plateformes comme Shein continuent-elles de servir les clients français ? Eh bien, les avions chinois privilégient dorénavant les aéroports belges ou hollandais, où aucune taxe ne s'applique. De là, des camions transportent les colis des commandes directement vers la France.