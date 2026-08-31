Dès ce mardi 1er septembre 2026, la France fera payer aux vêtements dits ultra éphémères un malus. Ce dispositif, pensé pour freiner Shein, Temu et consorts, pourra fraire grimper le prix d'un vêtement de plusieurs euros.
Les vêtements à deux euros trouvés sur Shein, Temu, AliExpress et d'autres acteurs dits de la fast fashion, c'est peut-être terminé. Dès ce mardi 1er septembre 2026, dans quelques heures donc, les produits identifiés comme relevant de la mode ultra éphémère vont écoper d'une pénalité pouvant atteindre 50 % de leur prix, plafonnée à 12 euros cette année. Ce malus, issu de la loi du 8 juillet votée à l'unanimité au Parlement et détaillé par un arrêté publié fin août au Journal officiel, cible toutes les marques qui multiplient les références sans jamais inciter à la réparation. Présenté comme une première mondiale, ce texte a pour objectif de faire payer aux géants de la fast fashion le coût réel de leur modèle. Et d'inciter les consommateurs français à acheter ailleurs.
Un malus inédit va faire grimper le prix des vêtements Shein et Temu en France
Alors concrètement, l'arrêté publié au Journal officiel définit la mode ultra éphémère à partir de deux critères, qui sont cumulatifs : une très faible incitation à la réparation des produits, et une commercialisation par des marques qui proposent une gamme extrêmement large de références. On comprend que cette description, sans jamais les nommer explicitement dans le texte, dessine en creux le portrait-robot des plateformes de fast fashion en ligne les plus connues du grand public. Reste qu'au nom du principe européen du pays d'origine, la loi française ne s'applique en théorie pas aux entreprises établies ailleurs dans l'Union européenne. Une dérogation serait donc en cours de rédaction par décret pour faire entrer dans le champ du texte les plateformes enregistrées en Irlande, où plusieurs mastodontes du e-commerce ont justement posé leur siège européen.
Dans les faits, il est difficile de ne pas penser à AliExpress, Shein et Temu, des plateformes qui misent sur un renouvellement effréné de leurs catalogues, des prix cassés et des vêtements dont la durée de vie est souvent très limitée. D'autres enseignes de fast fashion plus traditionnelles pourraient également entrer dans le champ du dispositif, selon les critères précis fixés par les autorités. Notons que les plateformes elles-mêmes sont directement responsabilisées dès lors qu'elles remplissent les mêmes critères que les producteurs : elles ne peuvent y échapper qu'en prouvant que la marque reste le véritable fabricant et qu'elles n'en constituent pas le canal de vente principal.
Le malus, lui, grimpera petit à petit. Il pourra atteindre 50 % du prix de vente du produit, dans la limite de 12 euros par article dès cette rentrée 2026. Ce plafond progressera ensuite chaque année pour atteindre 19,50 euros en 2030, pour laisser aux marques le temps de s'adapter... ou de continuer comme si de rien n'était, moyennant une facture un peu salée. Ce durcissement est au service de l'éco-contribution, désormais modulée selon la taille des gammes et la fréquence de renouvellement des collections, un garde-fou légal qui empêche toutefois que la pénalité ne dépasse jamais 50 % du prix de vente hors taxe du produit, quel que soit le barème appliqué.
Pub interdite et influenceurs sanctionnés, il n'y a pas que le malus qui va faire mal au secteur de la fast fashion
Le malus n'est que la partie visible de l'iceberg. Car la loi prévoit aussi, à partir du 1er janvier 2027, une interdiction pure et simple de toute publicité pour les produits ou marques relevant de la mode ultra éphémère. Les influenceurs, rémunérés ou non, tombent eux aussi sous le coup de cette interdiction, sous peine de se voir infliger des amendes administratives pouvant grimper jusqu'à 100 000 euros. Et le mot « gratuit » lui-même ne pourra plus servir d'argument marketing pour ce type de produits, un coup dur pour des campagnes souvent construites autour de la surenchère promotionnelle.
Les plateformes en ligne devront aussi jouer cartes sur table. Elles seront tenues d'afficher clairement le lieu de fabrication de chaque vêtement, dans une taille de police équivalente à celle du prix. Des messages incitant à la sobriété, au réemploi et à la réparation devront également apparaître sur les interfaces de vente, dans des conditions qui seront précisées par décret. En coulisses, douanes, DGCCRF (Répression des fraudes) et agents environnementaux pourront désormais s'échanger librement informations et documents pour traquer les fraudes. Et les éco-organismes agréés seront autorisés à collecter automatiquement les données produits directement sur les plateformes, même si leurs conditions d'utilisation l'interdisent, à condition que cette collecte reste nécessaire et proportionnée. Autant dire que les services juridiques des plateformes concernées ont du pain sur la planche.
Ce dispositif, le gouvernement le présente comme une première mondiale, portée notamment par les ministres Serge Papin et Mathieu Lefèvre, mais aussi par la députée Anne-Cécile Violland et la sénatrice Sylvie Valente-Le Hir, à l'origine du texte depuis plusieurs années. Deux rapports doivent d'ailleurs être remis au Parlement dans les prochains mois : l'un, sous six mois, sur l'opportunité d'étendre aux textiles le mécanisme européen d'ajustement carbone aux frontières ; l'autre, sous un an, sur l'efficacité de « mesures miroirs » imposant les normes sociales et environnementales européennes aux importations, avec en ligne de mire un scénario plus dur encore où ce serait aux exportateurs de prouver leur conformité, et non plus l'inverse. Reste à savoir si ce malus, aussi symbolique soit-il, suffira à faire plier des modèles économiques bâtis sur des marges colossales et des volumes toujours plus vertigineux.
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