Alors concrètement, l'arrêté publié au Journal officiel définit la mode ultra éphémère à partir de deux critères, qui sont cumulatifs : une très faible incitation à la réparation des produits, et une commercialisation par des marques qui proposent une gamme extrêmement large de références. On comprend que cette description, sans jamais les nommer explicitement dans le texte, dessine en creux le portrait-robot des plateformes de fast fashion en ligne les plus connues du grand public. Reste qu'au nom du principe européen du pays d'origine, la loi française ne s'applique en théorie pas aux entreprises établies ailleurs dans l'Union européenne. Une dérogation serait donc en cours de rédaction par décret pour faire entrer dans le champ du texte les plateformes enregistrées en Irlande, où plusieurs mastodontes du e-commerce ont justement posé leur siège européen.