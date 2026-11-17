Pour son premier LLM, OVHcloud a misé sur une architecture conçue pour limiter les ressources nécessaires à son fonctionnement et faciliter son déploiement sur des machines moins puissantes. Olala mini compte ainsi sept milliards de paramètres, mais n'en mobilise qu'un milliard à la fois, grâce à une architecture dite Mixture of Experts (MoE), ou mélange d'experts, dont le principe consiste à répartir le traitement des requêtes entre des groupes de paramètres spécialisés, au lieu de solliciter l'ensemble du modèle pour chaque réponse.

Dans le détail, Olala mini dispose de 256 experts par couche (chaque couche correspondant à une étape successive du traitement des informations par le modèle) et s'appuie sur une architecture hybride combinant Differential-TPA et Mamba-3. La première technologie permet au modèle d'identifier les éléments du texte pertinents pour produire sa réponse, tandis que la seconde conserve une représentation compacte des informations déjà traitées, sans avoir à réexaminer tout ce qui précède. Un choix technique qui vise à limiter les besoins en calcul et en mémoire pour produire du texte.

Selon OVHcloud, son LLM peut ainsi fonctionner sur une carte graphique équipée de seulement 8 Go de mémoire vidéo et atteindre une vitesse de génération de 160 tokens par seconde sur une RTX A4500. Le modèle serait par ailleurs capable de tourner sans GPU dédié, sur un simple processeur, à raison de 50 tokens par seconde. Il pourrait donc être exécuté localement, directement sur les ordinateurs des utilisateurs, sans avoir à solliciter des serveurs distants.

Pour l'heure, sa fenêtre de contexte atteint 32 000 tokens, soit la quantité de texte qu'il peut prendre en compte au cours d'une même interaction. Olala mini sera proposé sur Hugging Face sous licence Apache 2.0, autorisant sa réutilisation et sa modification, y compris à des fins commerciales. OVHcloud prévoit également de publier ses poids, son modèle de base pré-entraîné, son rapport technique et sa documentation de conformité à l'AI Act. Son lancement officiel est prévu le 19 novembre, à l'occasion de l'OVHcloud AI Summit.