Les deux failles sont référencées CVE-2026-109618 et CVE-2026-109619. Il s'agit, pour les non initiés, de leur matricule dans le registre public qui recense les vulnérabilités informatiques. Elles seraient de type « exécution de code à distance », ou RCE dans le jargon, c'est-à-dire qu'un cybercriminel pourrait faire exécuter ses propres commandes à un serveur sans y avoir été invité, et donc en prendre le contrôle. La fuite aurait même compris une vidéo, certes non authentifiée, d'un outil baptisé PHP2Shell faisant tourner du code sur des sites WordPress, Drupal, Magento ou Joomla.