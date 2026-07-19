WordPress a préféré prendre les devants et activé les mises à jour automatiques forcées pour toutes les installations concernées, une procédure qu’elle réserve aux corrections les plus urgentes, en raison de la gravité du dossier. Les sites qui utilisent encore une version vulnérable reçoivent la 7.0.2 ou la 6.9.5 sans intervention de leurs administrateurs, sauf si la fonction a été désactivée manuellement. Dans son annonce officielle, l’équipe de WordPress attribue la découverte de la confusion de routage et de l’injection SQL menant à l’exécution de code à Adam Kues. Elle crédite par ailleurs trois chercheurs, identifiés sous les pseudonymes TF1T, dtro et haongo, pour le signalement collectif d’une faille SQL isolée.

Si vous êtes administrateur et ne pouvez pas mettre à jour dans l’immédiat, vous pouvez utiliser ces deux parades. Installez une extension qui bloque tout accès anonyme à l’API REST, ou bloquez au niveau du pare-feu applicatif les routes /wp-json/batch/v1 et ?rest_route=/batch/v1. Searchlight Cyber précise toutefois que ces mesures sont provisoires et ne remplacent pas la mise à jour du logiciel.

Cloudflare a également déployé des règles de pare-feu applicatif contre les deux failles, disponibles même pour les comptes gratuits protégés par sa plateforme. Ces règles bloquent les tentatives d’exploitation de l'injection SQL et de la confusion de routage. Grâce à ce filtrage, le site est moins exposé, mais encore une fois, le site recommande le correctif.

La faille SQL isolée, signalée par l'équipe TF1T, dtro et haongo, touche aussi les versions 6.8.0 à 6.8.5, antérieures à l’apparition de la confusion de routage en 6.9. WordPress a corrigé ce trou avec la sortie de la version 6.8.6, ainsi que dans la bêta de la prochaine version majeure, la 7.1, avec la publication de sa deuxième bêta.