Les chercheurs en sécurité de Wordfence indiquent avoir observé une campagne visant cette vulnérabilité. En l’espace de 48 heures, leurs systèmes de protection ont bloqué près de 300 tentatives d’exploitation. L’obtention d’un accès administrateur ouvre la porte à une prise de contrôle complète du site. Un attaquant peut alors modifier le contenu publié, installer des extensions malveillantes, introduire des portes dérobées, extraire la base de données des utilisateurs ou encore supprimer les administrateurs légitimes.

La faille concerne toutes les versions du plugin jusqu’à la 5.1.2 incluse. Un correctif a été déployé dans la version 5.1.3, tandis que la 5.1.4 correspond à la version la plus récente disponible. La déclinaison payante Pro ne semble pas affectée, aucune mention de la vulnérabilité n’apparaissant dans les journaux de modifications.

Dans le même temps, une autre extension WordPress a également fait l’objet d’un correctif. La vulnérabilité CVE-2026-2628 touche le plugin All-in-One Microsoft 365 & Entra ID / Azure AD SSO Login, utilisé sur plus de 600 sites. Selon Wordfence, elle « permet à des attaquants non authentifiés de contourner l’authentification et de se connecter en tant qu’autres utilisateurs, y compris les administrateurs ».