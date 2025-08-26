Une étude menée par le Software Engineering Institute de Carnegie Mellon, relayée par l’US-CERT, a examiné onze gestionnaires de mots de passe parmi lesquels 1Password, LastPass, RoboForm, My1login, PasswordBox, KeePass, Password Gorilla, Proton Pass ou encore SecureSafe. Au total, plus de 40 millions d’utilisateurs sont concernés par des vulnérabilités.

Les failles ne provenaient pas des algorithmes de chiffrement implémentés par les éditeurs. Les données sont bel et bien chiffrées correctement. Les problèmes découlent plutôt de la façon dont ces applications gèrent les identifiants une fois déchiffrés. Dans plusieurs cas, les mots de passe étaient enregistrés temporairement dans la mémoire ou dans des fichiers accessibles à d’autres programmes. Certains gestionnaires ne verrouillaient pas systématiquement la session après usage, laissant donc l’utilisateur exposé si son appareil était compromis.

Ces vulnérabilités ont été dévoilées en avril ; quatre mois plus tard, tous les éditeurs n'auraient pas encore déployé un correctif. On vous l'accord…. Difficile dans ce cas de figure de faire aveuglément confiance à son gestionnaire de mots de passe.