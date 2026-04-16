Pour résoudre son domaine de commande et contrôle, le malware interrogeait un smart contract Ethereum sur des points d'accès publics à la blockchain.

Un hébergeur peut couper un serveur, un registrar peut suspendre un domaine, mais un contrat déployé sur Ethereum est permanent et décentralisé.

L'attaquant pouvait rediriger le trafic vers un nouveau serveur en mettant à jour le contrat, sans qu'aucune suppression de domaine traditionnelle n'y change quoi que ce soit. C'est la première fois que cette technique a été documentée à cette échelle dans une attaque ciblant WordPress.

La mise à jour forcée vers la version 2.6.9.1, poussée par WordPress.org le 8 avril, a désactivé la fonction de rappel malveillante mais n'a pas nettoyé wp-config.php. Pour les sites compromis avant cette date, le spam SEO injecté restait actif dans le fichier de configuration.

C'est donc un coup dur supplémentaire pour la plateforme de création de sites Web qui qui fait tourner 43 % du web mondial, après la faille critique sur 60 000 sites, une campagne ClickFix qui avait compromis plus de 250 sites et l'exploitation active de Ninja Forms.