Ce qui frappe dans cette campagne, ce n'est pas le procédé lui-même. ClickFix est documenté et connu des équipes de sécurité. Ce qui change, c'est son déploiement à grande échelle sur un réseau de sites piratés. On ne parle plus d'une opération ciblant un profil précis : on parle d'un filet jeté large, automatisé, dont la logique est purement volumétrique.

La force de l'attaque tient aussi à sa discrétion technique. Aucune faille du navigateur n'est exploitée. Aucun fichier suspect ne transite par le réseau. C'est le système d'exploitation lui-même qui exécute la commande, via un outil Windows parfaitement légitime. Les solutions de sécurité classiques peinent à intercepter ce vecteur, précisément parce qu'il emprunte des chemins habituellement autorisés.

La trajectoire de ClickFix est révélatrice d'une tendance plus large : les méthodes criminelles qui fonctionnent ne restent pas artisanales longtemps. En 18 mois, ce procédé est passé du stade expérimental à celui d'infrastructure déployée à l'échelle. Pour les administrateurs WordPress, la réponse passe par une surveillance active des modifications de fichiers et une politique stricte de mise à jour. Pas de remède miracle : juste de la rigueur.

La vraie question n'est pas de savoir si ClickFix va continuer à évoluer. C'est de savoir combien de sites servent déjà de pièges sans que leurs propriétaires le sachent.