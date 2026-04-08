Wordfence alerte les propriétaires de sites Wordpress après la détection de nombreuses attaques contre le module File Upload. Le chercheur Sélim Lanouar a identifié une erreur de conception : les développeurs ont omis de filtrer les extensions de fichiers et les répertoires de destination. Les pirates menacent environ 90 000 installations à cause de cette faille de sécurité.

Les assaillants exploitent la référence CVE-2026-0740 pour injecter des web shells et dérober des données confidentielles sur les serveurs.

Si l'éditeur propose un correctif depuis le 19 mars, les hackers bénéficient du retard de mise à jour chez de nombreux administrateurs. Les experts observent une automatisation des scans pour compromettre un maximum de cibles avant la sécurisation globale du parc informatique.