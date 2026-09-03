WordPress propulse 40,7 % des sites Internet dans le monde. C’est proportionnel, une faille dans l’un de ses plugins les plus installés touche une part considérable de la Toile. Chez All-in-One WP Migration and Backup, on part d’un trackback, cette fonction de WordPress ouverte à tout site externe, sans identifiant requis, pour signaler un lien vers un article.

Dans ce champ, un attaquant insère une donnée truquée, avec des antislashs mal positionnés dans le nom du site. Un administrateur déclenche malgré lui l’injection en restaurant ensuite une sauvegarde du site, car le plugin n’échappe pas correctement les guillemets et les antislashs de la donnée piégée.

Grâce à cette faille, l’attaquant extrait la clé secrète du plugin et la republie dans un commentaire visible depuis l’API REST publique de WordPress. Muni de cette clé, l'attaquant importe alors une archive contenant un code malveillant et prend le contrôle intégral du site.

Avec un tel accès, l'attaquant installe ensuite l’extension de son choix, y compris une porte dérobée. À ce jour toutefois, aucune preuve d’exploitation active n’a été recensée.

