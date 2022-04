Avis Webflow : un service de création de site web extrêmement complet

Dans le même menu, un espace dédié permet d’ajouter des articles rapidement. Il fonctionne de la même manière que l’ajout de contenu sur le blog, avec des champs spécifiques à remplir et la possibilité d’en ajouter ou supprimer dans les options. Webflow permet de vendre aussi bien des produits physiques que des biens numériques au téléchargement, et vous laisse choisir parmi de nombreux paramètres pour la gestion de la TVA et des livraisons. Si vous possédez déjà un fichier CSV recensant vos produits, vous pouvez choisir de l’importer directement dans l’outil. Et si vous utilisez les services de Google et Facebook, vous pouvez les intégrer pour synchroniser vos produits entre les différents services. Comme pour les posts de blog, l’éditeur se révèle simple à l’utilisation et l’ajout d'articles à vendre est intuitif. On apprécie d’avoir un espace dédié.