Nous avons refait le calcul, et il tient. Rempli à 57 % en moyenne, entre 22 % vers 4 heures du matin et 90 % vers 21 heures, un tel port transporte environ 18,6 millions de gigaoctets par mois. La taxe pèserait donc de 3 400 % à plus de 16 000 % du prix de la connexion, de quoi changer « profondément le modèle économique de la bande passante en France », c'est une évidence. Une petite nuance toutefois, le haut de la fourchette se compare au prix du transit, pas à celui de l'interconnexion directe. Or, observe le dirigeant, « une taxe porte en général sur une petite fraction de son assiette ».