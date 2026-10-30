L’amendement déposé par le député socialiste Laurent Lhardit prévoit la création d’une taxe sur les données numériques envoyées aux internautes français. Le texte a été adopté de justesse, par 11 voix contre 10, malgré l’opposition du gouvernement et du rapporteur général du budget.

Le principe est simple : chaque gigaoctet de données transmis serait taxé à hauteur de 0,055 euro, soit 5,5 centimes.

Prenons un exemple concret. Le téléchargement d’un jeu vidéo de 100 Go représenterait théoriquement 5,50 € de taxe pour l’entreprise qui distribue les données. Avec 200 Go, la taille estimée de GTA VI, la facture grimperait à 11 €. Et pour une plateforme de streaming diffusant des milliards de gigaoctets chaque année, les sommes pourraient rapidement devenir considérables.

Précision essentielle : ce ne sont pas les internautes qui seraient directement taxés, ni les fournisseurs d’accès à Internet. La contribution serait due par les entreprises qui émettent les données, qu’il s’agisse des plateformes vidéo, des réseaux sociaux ou des distributeurs de contenus numériques.

Les opérateurs, eux, seraient chargés de mesurer les volumes transmis et de communiquer les résultats à l’administration fiscale. Le dispositif prévoit une collecte agrégée, sans examiner le contenu des échanges ni identifier les habitudes individuelles des abonnés. Ses modalités techniques devront toutefois être précisées par décret.

Pour éviter une taxation disproportionnée, l’amendement prévoit également un plafonnement lié au chiffre d’affaires des entreprises : 15 % de leurs revenus français ou 2 % de leur chiffre d'affaires mondial.