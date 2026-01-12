Netflix, Prime Video, Disney+… autant de grands noms du streaming qui se sont invités ces dernières années dans la vie de nombre de Français. Une tendance qui commence à faire sentir son poids sur les finances, et qui le fera de plus en plus selon cette étude prospective, réalisée par le spécialiste du partage de comptes Spliiit.

Si l'on en croit ses résultats, la dépense des Français pourrait atteindre en 2030 jusqu'à 75 euros par mois pour le streaming vidéo. Une dépense qui sera poussé par « l'effet conjugué de la multiplication des plateformes et de l'inflation structurelle des abonnements numériques ».