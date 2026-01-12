Une nouvelle étude montre que les dépenses des Français risquent de monter dans les prochaines années, niveau streaming. De quoi faire repenser leurs abonnements pour certains ?
Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner non plus à un seul service de streaming, mais à plusieurs, afin de pouvoir suivre une série particulière qui vous plaît, ou pour profiter d'offres de lancement particulièrement alléchantes. Une accumulation qui commence déjà à coûter pour certains, et qui devrait faire encore plus mal au budget des Français à l'avenir !
Jusqu'à 75 euros par mois d'abonnement SVOD à payer pour chaque foyer
Netflix, Prime Video, Disney+… autant de grands noms du streaming qui se sont invités ces dernières années dans la vie de nombre de Français. Une tendance qui commence à faire sentir son poids sur les finances, et qui le fera de plus en plus selon cette étude prospective, réalisée par le spécialiste du partage de comptes Spliiit.
Si l'on en croit ses résultats, la dépense des Français pourrait atteindre en 2030 jusqu'à 75 euros par mois pour le streaming vidéo. Une dépense qui sera poussé par « l'effet conjugué de la multiplication des plateformes et de l'inflation structurelle des abonnements numériques ».
L'IA pourrait aussi commencer à peser dans les portefeuilles
Et ça ne devrait pas s'arrêter aux seuls services de streaming. Comme le fait remarquer l'étude, « l'abonnement est en train de devenir la norme pour accéder aux services numériques du quotidien, et plus seulement aux contenus de divertissement. » Résultat, Spliit s'attend à ce que divers activités numériques deviennent une charge pour les foyers à l'horizon 2030.
La seconde, après le streaming vidéo, devrait ainsi être les outils dits de « productivité » et d'intelligence artificielle, qui pourraient représenter une dépense allant jusqu'à 45 euros par mois. Derrière, suivraient les services financiers et de cybersécurité (environ 30 euros par mois), la musique et l'audio en général (environ 25 euros par mois) et la presse en ligne (environ 25 euros par mois). Vous êtes prêts ?
Source : Communiqué de Spliiit