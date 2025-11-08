Jusqu’ici, Spliiit se limitait à une interface web. L’arrivée de l’application change tout. Depuis son smartphone, il est désormais possible de faire tout, plus simplement. Il s'agit notamment de consulter ses abonnements partagés et co-abonnements, suivre ses paiements et son solde en temps réel, recevoir des notifications push pour les renouvellements ou nouveaux partages, échanger directement avec ses co-abonnés via un chat intégré, et bien sûr transférer son solde vers son compte bancaire en quelques clics.