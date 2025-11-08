Après plusieurs années d’attente, Spliiit, la plateforme française de partage d’abonnements, lance sa véritable application mobile, disponible dès aujourd’hui sur l’App Store et le Play Store.
Avec le lancement de cette application, l'objectif de Spliiit est double, simplifier la gestion quotidienne de ses abonnements numériques, tout en aidant les utilisateurs à mieux contrôler leurs dépenses et, souvent, à les réduire drastiquement.
Une extension naturelle d’un service devenu incontournable
Spliiit s’est imposé en quelques années comme une alternative légale et pratique pour partager ses abonnements, qu’il s’agisse de Netflix, Spotify, Disney+, Apple TV+, ou même d’outils professionnels comme Canva et Duolingo. L’idée est simple, il s'agit de mutualiser le coût d’un abonnement familial ou multi-comptes entre plusieurs utilisateurs, afin de réduire les coûts.
Une pratique devenue d’autant plus populaire que les prix des plateformes n’ont cessé d’augmenter ces dernières années, au point que certains foyers dépensent aujourd’hui plus de 50 € par mois (soit 600 € par an) en abonnements numériques.
Tout gérer depuis son smartphone
Jusqu’ici, Spliiit se limitait à une interface web. L’arrivée de l’application change tout. Depuis son smartphone, il est désormais possible de faire tout, plus simplement. Il s'agit notamment de consulter ses abonnements partagés et co-abonnements, suivre ses paiements et son solde en temps réel, recevoir des notifications push pour les renouvellements ou nouveaux partages, échanger directement avec ses co-abonnés via un chat intégré, et bien sûr transférer son solde vers son compte bancaire en quelques clics.
Autrement dit, l'application Spliiit devient un véritable centre de pilotage personnel pour gérer ses dépenses numériques. L’application se concentre pour l’instant sur la gestion, tandis que les fonctionnalités plus communautaires (comme proposer un abonnement à partager) restent disponibles sur le site web.
Une réponse au « gaspillage numérique »
Dans une étude publiée récemment, Spliiit révélait qu’un Français sur trois paie encore pour au moins un service qu’il n’utilise plus, ce sont ces fameux abonnements fantômes dont nous avons déjà parlé. L’application ambitionne aussi de répondre à ce problème en rendant plus visible l’ensemble de ses dépenses.
« Nos utilisateurs nous disent souvent qu’ils ont le sentiment de reprendre le contrôle sur leurs abonnements », expliquait Jonathan Lalinec, co-fondateur de Spliiit. Et de fait, cette approche s’inscrit dans un mouvement plus large : celui d’une consommation numérique plus consciente, où l’on choisit mieux ce que l’on paye, et avec qui on le partage.
- Excellent concept
- Interface facile à comprendre
- Gestion des paiements et versement bancaire sans minimum