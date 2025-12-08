Aujourd'hui, quand on s'abonne à une plateforme de streaming, on peut souscrire à un abonnement autorisant plusieurs accès simultanés. Et si ça fait mal à votre compte en banque, c'est aussi la possibilité de partager l'abonnement (ou les abonnements) en question.

C'est le type de service que proposent des plateformes comme Spliiit ou Sharesub, sur lesquelles les utilisateurs ont la possibilité de trouver une autre personne pour diviser le coût par deux. Ce qui, honnêtement, peut très vite faire chuter les coûts !