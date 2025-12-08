À force d'accumuler les abonnements de streaming, la facture finit par s'alourdir. Mais des spécialistes proposent aujourd'hui leurs services pour vous aider à payer moins.
Quand on veut écouter de la musique, on peut s'abonner à Spotify, Deezer ou bien Apple Music. Niveau streaming vidéo, les offres sont encore plus larges, avec des géants comme Netflix, Prime Video, Apple TV, Disney+, HBO Max ou même un Canal+ que l'on peut retrouver en ligne. Autant dire qu'on peut facilement tomber dans la souscription à la chaîne, ce qui fait mal au portefeuille. Heureusement, si c'est votre cas, on a une solution à vous proposer !
Offre partenaire
Proton VPN propose un large choix de serveurs dans plus de 115 pays vous permettant d'accéder à vos émissions et films en 4K, sans mise en mémoire tampon, ralentissement ni limitation.
Offre partenaire
Spliiit et Sharesub, des interfaces pour partager ses abonnements
Aujourd'hui, quand on s'abonne à une plateforme de streaming, on peut souscrire à un abonnement autorisant plusieurs accès simultanés. Et si ça fait mal à votre compte en banque, c'est aussi la possibilité de partager l'abonnement (ou les abonnements) en question.
C'est le type de service que proposent des plateformes comme Spliiit ou Sharesub, sur lesquelles les utilisateurs ont la possibilité de trouver une autre personne pour diviser le coût par deux. Ce qui, honnêtement, peut très vite faire chuter les coûts !
Des centaines d'euros d'économies potentielles à la clé
Nos confrères de BFM RMC Conso ont ainsi fait le test en souscrivant aux abonnements mensuels suivants : Netflix (à 14,99 euros), Spotify (à 12,14 euros) Disney+ (à 10,99 euros) et Le Monde (10,99 euros). Une facture au mois correspondant à 49,11 euros, qui a très vite pu être coupée en deux sur la plateforme Sharesub, à 25,26 euros par mois. Soit quelque 286 euros d'économie à l'année.
Évidemment, pour les géants du streaming, ce genre d'astuces représente un véritable manque à gagner. Mais c'est pour le moment considéré comme une solution légale, les plateformes ayant déjà obtenu un premier non-lieu après la plainte de géants tels que Netflix ou Disney+. À cette heure, une médiation entre les parties est en cours, avec une décision qui pourrait être rendue d'ici à quelques mois. Autant en profiter tant que c'est possible !