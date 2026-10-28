Dans une publication du 27 octobre reprise par Insider Gaming, le compte spécialisé PlayStation Game Size annonce un téléchargement de 210 Go pour GTA 6. Le média affirme avoir recoupé cette information, sans détailler sa méthode de vérification.

La prudence reste de mise : ce chiffre ne constitue pas une confirmation officielle de Rockstar. Il concerne la version PS5 et ne permet pas de déduire le poids de celle destinée aux Xbox Series X et Series S.

Autre nuance : la publication parle bien de taille de téléchargement. Cela ne suffit pas à établir précisément l’espace libre nécessaire pendant l’installation, ni la place occupée après celle-ci. Une éventuelle mise à jour au lancement pourrait également ajouter des données à récupérer, mais rien ne permet pour l’heure d’en annoncer le volume.