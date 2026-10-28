Une fuite donne une première indication du poids de GTA 6 sur PS5, et votre SSD risque de se sentir à l’étroit. Rockstar n’a pas encore confirmé ce chiffre, mais les joueurs vont peut-être devoir arbitrer entre Vice City et leurs jeux déjà installés.
Les joueurs comptent les jours avant de retrouver Vice City (plus que 22 à l’heure où nous écrivons cet article), mais certains pourraient aussi devoir compter les heures devant une barre de progression. À quelques semaines du lancement, une nouvelle fuite donne une première indication du volume de données à récupérer sur PS5. Et votre connexion aura du travail.
Un téléchargement de 210 Go annoncé sur PS5
Dans une publication du 27 octobre reprise par Insider Gaming, le compte spécialisé PlayStation Game Size annonce un téléchargement de 210 Go pour GTA 6. Le média affirme avoir recoupé cette information, sans détailler sa méthode de vérification.
La prudence reste de mise : ce chiffre ne constitue pas une confirmation officielle de Rockstar. Il concerne la version PS5 et ne permet pas de déduire le poids de celle destinée aux Xbox Series X et Series S.
Autre nuance : la publication parle bien de taille de téléchargement. Cela ne suffit pas à établir précisément l’espace libre nécessaire pendant l’installation, ni la place occupée après celle-ci. Une éventuelle mise à jour au lancement pourrait également ajouter des données à récupérer, mais rien ne permet pour l’heure d’en annoncer le volume.
Le préchargement laissera une semaine pour se préparer
Pour se représenter ce que pèsent ces 210 Go, quelques calculs donnent un ordre d’idée. Avec un débit constant de 100 Mb/s entièrement consacré au téléchargement, il faudrait environ 4 h 40 pour tout récupérer. À 10 Mb/s, l’attente grimperait à 46 h 40, contre 28 minutes avec une connexion maintenant réellement 1 Gb/s.
Ces durées sont théoriques : elles ne prennent en compte ni les autres usages de la connexion, ni les variations de débit, ni les limites éventuelles des serveurs. Même avec la fibre, le débit annoncé par votre opérateur ne garantit pas celui obtenu sur la console.
Rockstar confirme toutefois que le préchargement commencera le 12 novembre à minuit, heure locale, une semaine avant la sortie du 19 novembre sur PS5 et Xbox Series X|S. Les précommandes numériques pourront en profiter, tout comme les acheteurs de la version boîte une fois leur code reçu et activé.
La version boîte ne vous évitera d’ailleurs aucun téléchargement : elle contiendra un code, sans disque. Avec une connexion modeste, le préchargement dès le 12 novembre sera donc précieux. Après des années à attendre GTA 6, autant éviter de passer la soirée du lancement à attendre les derniers gigaoctets.