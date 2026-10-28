Le calendrier est plutôt calé sur celui de Rockstar Games. GTA 6 débarque le 19 novembre 2026 à minuit, heure locale, sur PS5 (où il pèsera 210 Go !) et Xbox Series X|S, avec un préchargement possible dès le 12 novembre en version numérique. Aucune version PC n'est annoncée à ce stade, rappelons-le. Virgin s'adresse à ceux qui comptent les jours depuis mai 2025, prêts à rejoindre Jason et Lucia à Vice City, au cœur de Leonida, cette Floride à peine déguisée. Bon, certains se diront peut-être que huit heures de jeu sur GTA ne suffiront pas à explorer ne serait-ce qu'une petite partie de la carte, qui s'annonce gigantesque.