Être payé 100 euros de l’heure pour jouer à GTA 6, c’est l’offre lancée par Virgin Media en Irlande. Sauf que derrière ce « job de rêve », on retrouve un concours très encadré, à l'avantage de l'opérateur.
L’opérateur Virgin Media Ireland, de l'autre côté de la Manche, a lancé un concours assez improbable pour être payé à jouer à… GTA 6, à raison de 100 euros de l’heure pendant huit heures, avec jeu offert s'il vous plaît. Présentée comme une offre d’emploi, l’opération s’adresse aux résidents irlandais majeurs, et les candidatures courent jusqu'à mi-novembre. Le règlement impose toutefois au gagnant de faire valider sa critique par l’opérateur avant de la publier sur les réseaux sociaux.
Payé 800 euros pour jouer 8 heures à GTA 6, sympa comme mission
Sur sa page, Virgin Media parle d'embauche, mais il s'agit bien d'un concours, encadré par un règlement officiel. L'opérateur choisira un seul gagnant parmi les candidats. Celui-ci devra jouer huit heures à GTA 6 au cours d'une semaine, à son rythme, d'une traite ou par petites sessions. À 100 euros de l'heure, cela fait une petite manne de 800 euros, auxquels s'ajoute le jeu, acheté par Virgin Media (79,99 euros en France pour l'édition standard). Inutile d'être abonné chez l'opérateur pour tenter sa chance, mais l'offre est réservée aux personnes majeures qui vivent en République d'Irlande.
Le dossier de candidature nécessite de fournir un nom, une date de naissance, un téléphone, une adresse e-mail, ses comptes Instagram ou TikTok ainsi que quelques lignes de motivation, pour être valide. La date limite des candidatures est le 15 novembre, et le gagnant sera contacté dans les sept jours suivant la clôture.
Le calendrier est plutôt calé sur celui de Rockstar Games. GTA 6 débarque le 19 novembre 2026 à minuit, heure locale, sur PS5 (où il pèsera 210 Go !) et Xbox Series X|S, avec un préchargement possible dès le 12 novembre en version numérique. Aucune version PC n'est annoncée à ce stade, rappelons-le. Virgin s'adresse à ceux qui comptent les jours depuis mai 2025, prêts à rejoindre Jason et Lucia à Vice City, au cœur de Leonida, cette Floride à peine déguisée. Bon, certains se diront peut-être que huit heures de jeu sur GTA ne suffiront pas à explorer ne serait-ce qu'une petite partie de la carte, qui s'annonce gigantesque.
Une critique de GTA 6 sous surveillance, sans l'aval de Rockstar Games
Pour valider la participation à cet essai de GTA VI rémunéré, Virgin Media demande un avis « honnête » sur le jeu tel que découvert jusque-là, c'est-à-dire ses premières heures. Le gagnant devra d'abord soumettre son texte à l'opérateur, qui décidera s'il peut être publié. Une fois approuvée, la critique paraîtra entre le 20 et le 26 novembre en ligne et sur les réseaux sociaux, avec un tag vers Virgin Media Ireland et la mention #Ad bien en évidence. La sincérité, oui, mais avec le visa de l'annonceur.
La contrainte suivante est assez amusante. Dites-vous que l'avis ne pourra contenir aucune séquence de jeu, aucune capture d'écran, aucun son, ni aucun visuel ou logo lié à Rockstar Games ou Take-Two. Vanter GTA 6 sur TikTok sans jamais le montrer, l'exercice a de quoi faire transpirer le plus imaginatif des créateurs. Il laisse surtout deviner une opération menée sans l'aval de l'éditeur, Rockstar Games. Mais comme on dit, à l'impossible nul n'est tenu ! D'ailleurs, hors mis le nom du jeu, la page de Virgin ne contient aucun élément multimédia ni autre contenu qui pourrait être revendiqué par le studio américain.
Ce job de rêve est surtout une jolie opération marketing, qui s'assumera, vous l'avez compris, jusqu'au hashtag.