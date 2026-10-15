À un peu plus d'un mois de sa sortie, GTA 6 s'offre une dernière bande-annonce spectaculaire. Rockstar Games remet Vice City, Jason et Lucia sous les projecteurs dans une vidéo qui donne furieusement envie de mettre les pieds à Leonida. Rendez-vous le 19 novembre !
Treize ans après GTA 5, l'attente touche enfin à sa fin. Ce jeudi 15 octobre, Rockstar Games vient de publier la bande-annonce de lancement de Grand Theft Auto VI, ultime étape d'une campagne de communication savamment orchestrée. Et comme souvent avec le studio américain, chaque nouvelle vidéo suffit à remettre Internet en ébullition.
Pendant environ 90 secondes, le développeur nous replonge dans l'atmosphère survoltée de Vice City, entre paysages ensoleillés, criminalité et séquences dignes d'un blockbuster hollywoodien. Une dernière piqûre de rappel avant ce qui s'annonce comme l'un des plus grands événements vidéoludiques de la décennie.
GTA 6 s'offre un dernier tour de piste avant le grand saut
Cette nouvelle bande-annonce fait la part belle à Jason et Lucia, le duo de protagonistes au cœur de cette aventure. Leur histoire, celle d'un braquage qui tourne mal et les entraîne dans une vaste conspiration criminelle à travers l'État fictif de Leonida, promet une nouvelle fois un récit particulièrement mouvementé.
Rockstar privilégie ici le spectacle plutôt que les révélations. La vidéo permet surtout d'admirer une nouvelle fois la direction artistique du titre, son ambiance floridienne et la mise en scène particulièrement soignée de ses séquences narratives. Le studio précise d'ailleurs que les images ont été entièrement capturées sur PlayStation 5.
La musique occupe également une place de choix, avec un morceau inédit intitulé Flower in a Hurricane, signé Justice, accompagné de Tame Impala, SZA et King Gizzard & The Lizard Wizard. De quoi donner encore un peu plus de caractère à cette ultime bande-annonce. Pour découvrir plus longuement les mécaniques de jeu, il faudra plutôt se tourner vers la présentation approfondie publiée par Rockstar en août dernier.
Grand Theft Auto VI sortira le 19 novembre 2026 sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Quant aux joueurs PC, ils devront encore patienter, Rockstar n'ayant toujours pas officialisé de date de sortie sur cette plateforme.