Cette nouvelle bande-annonce fait la part belle à Jason et Lucia, le duo de protagonistes au cœur de cette aventure. Leur histoire, celle d'un braquage qui tourne mal et les entraîne dans une vaste conspiration criminelle à travers l'État fictif de Leonida, promet une nouvelle fois un récit particulièrement mouvementé.

Rockstar privilégie ici le spectacle plutôt que les révélations. La vidéo permet surtout d'admirer une nouvelle fois la direction artistique du titre, son ambiance floridienne et la mise en scène particulièrement soignée de ses séquences narratives. Le studio précise d'ailleurs que les images ont été entièrement capturées sur PlayStation 5.