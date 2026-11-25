CD Projekt confirme dans ses derniers résultats financiers avoir accordé à Sony une exclusivité marketing pour le lancement, très attendu, de The Witcher IV. Cette annonce, qui concerne aussi les autres jeux du studio, agite déjà la communauté des PCistes.
La publication des derniers résultats financiers de l’éditeur polonais CD Projekt révèle que le studio a accordé à Sony Interactive Entertainment une exclusivité marketing pour The Witcher IV.
Cet accord conclu entre CD Projekt et Sony est relativement étoffé. Il porte en effet sur la mise à disposition des jeux du studio polonais sur les plateformes PlayStation et via le service PlayStation Plus, mais aussi sur des actions marketing conjointes pour le lancement The Witcher IV. On ignore toutefois les modalités précises de ce contrat ou ses détails financiers.
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« Plays Best on PS5 » ?
Cette annonce suggère en tout cas que The Witcher IV pourrait bénéficier d’un traitement similaire à GTA VI lors de son lancement (toujours prévu pour 2028).
En négociant une exclusivité du même genre avec Rockstar, Sony a pu apposer sur ses jaquettes et faire afficher sur certaines bande-annonces la fameuse mention « Plays Best on PS5 », suggérant que sa console de salon serait la plateforme idéale pour découvrir le nouvel opus de GTA. Depuis, une récente analyse de Digital Foundry a démontré que les Xbox Series X font souvent mieux, côté framerate, que les PlayStation 5 sur le dernier blockbuster de Rockstar.
Sony a également obtenu des fonctions exclusives pour son contrôleur DualSense et a pu bénéficier d’une campagne promotionnelle plus étoffée que Microsoft à l’occasion de ce lancement majeur. L’accord trouvé avec CD Projekt devrait conduire au même type d’avantages pour Sony, mais cette fois sur The Witcher IV.
D’abord sur consoles, ensuite sur PC ? Voici de quoi tempérer vos craintes…
L’annonce d’une exclusivité marketing de Sony vis-à-vis de The Witcher IV a toutefois fait réagir la communauté des joueurs PC. Sur Reddit, nombreux sont les sceptiques et les utilisateurs craignant qu’un tel accord ne pousse CD Projekt à lancer The Witcher IV d’abord sur consoles, puis sur PC… À la manière de ce que l'on observe sur GTA VI.
Il s’agirait toutefois d’un raccourci un peu trop rapide. En premier lieu parce que le PDG de Take Two Interactive (éditeur de GTA VI) avait lui-même réfuté tout rapport de cause à effet entre le partenariat avec Sony et la sortie décalée de GTA VI sur PC ; mais aussi parce que CD Projekt a toujours eu un lien particulier avec la communauté PC. Lien que l’on voit mal l’éditeur compromettre aussi facilement. Rappelons d’ailleurs que CD Projekt dispose de sa propre boutique sur PC, GOG, qu’il n’aurait pas intérêt à dégarnir lors du lancement de The Witcher IV.
Historiquement, la saga The Witcher est enfin fortement ancrée sur PC. Le premier opus n’est jamais arrivé sur consoles, le second est resté une exclusivité PC pendant plus d’un an, tandis que le troisième est sorti le même jour sur PC, Xbox One et PlayStation 4. Il y a fort à parier qu’il en ira de même pour le quatrième volet de la licence.