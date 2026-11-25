L’annonce d’une exclusivité marketing de Sony vis-à-vis de The Witcher IV a toutefois fait réagir la communauté des joueurs PC. Sur Reddit, nombreux sont les sceptiques et les utilisateurs craignant qu’un tel accord ne pousse CD Projekt à lancer The Witcher IV d’abord sur consoles, puis sur PC… À la manière de ce que l'on observe sur GTA VI.

Il s’agirait toutefois d’un raccourci un peu trop rapide. En premier lieu parce que le PDG de Take Two Interactive (éditeur de GTA VI) avait lui-même réfuté tout rapport de cause à effet entre le partenariat avec Sony et la sortie décalée de GTA VI sur PC ; mais aussi parce que CD Projekt a toujours eu un lien particulier avec la communauté PC. Lien que l’on voit mal l’éditeur compromettre aussi facilement. Rappelons d’ailleurs que CD Projekt dispose de sa propre boutique sur PC, GOG, qu’il n’aurait pas intérêt à dégarnir lors du lancement de The Witcher IV.

Historiquement, la saga The Witcher est enfin fortement ancrée sur PC. Le premier opus n’est jamais arrivé sur consoles, le second est resté une exclusivité PC pendant plus d’un an, tandis que le troisième est sorti le même jour sur PC, Xbox One et PlayStation 4. Il y a fort à parier qu’il en ira de même pour le quatrième volet de la licence.