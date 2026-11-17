La PS5 classique n'a pas dit son dernier mot sur le terrain des améliorations graphiques. Annoncé en octobre dernier, le QSSR (pour Quick Spectral Super Resolution) continue de faire son chemin dans la ludothèque de Sony. Cette technologie d'upscaling assistée par l'IA s'inspire directement du PSSR de la PS5 Pro, mais dans une version « allégée », adaptée aux capacités de la console standard.