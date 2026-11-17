Sony poursuit le déploiement de son QSSR sur les PS5 classiques. Après Marvel's Wolverine et Ghost of Yotei, c'est au tour de Marvel's Spider-Man 2 d'en profiter. Et plusieurs autres jeux sont déjà annoncés, dont Control Resonant.
La PS5 classique n'a pas dit son dernier mot sur le terrain des améliorations graphiques. Annoncé en octobre dernier, le QSSR (pour Quick Spectral Super Resolution) continue de faire son chemin dans la ludothèque de Sony. Cette technologie d'upscaling assistée par l'IA s'inspire directement du PSSR de la PS5 Pro, mais dans une version « allégée », adaptée aux capacités de la console standard.
L'objectif reste néanmoins le même, à savoir reconstruire une image plus détaillée à partir d'une résolution inférieure, tout en améliorant sa stabilité et sa netteté. Le QSSR ne pousse donc pas le traitement aussi loin que son grand frère sur PS5 Pro, mais il permet d'obtenir un rendu plus propre, sans avoir pour cela à changer de machine.
BenQ iScreenBar : la barre lumineuse qui s’accorde avec l’iMac
Des lignes en harmonie avec celles de l’ordinateur d’Apple, une conception rigoureuse, des matériaux sélectionnés, rien n’a été laissé au hasard, tout comme le service qu’elle rend une fois allumée !
Spider-Man 2 rejoint Wolverine et Ghost of Yotei
Après une première apparition dans Marvel's Wolverine et Ghost of Yotei, le QSSR débarque désormais dans Marvel's Spider-Man 2. La technologie est prise en charge dans les deux modes graphiques du jeu, Fidélité et Performance.
Un ajout intéressant pour le titre d'Insomniac Games, dont les environnements particulièrement détaillés et les déplacements rapides de l'homme-araignée mettent rudement à l'épreuve la stabilité de l'image. Le QSSR doit notamment contribuer à mieux restituer les détails fins et à limiter certains défauts visuels.
Cinq autres jeux vont bientôt profiter du QSSR sur PS5
Sony ne compte visiblement pas s'arrêter en si bon chemin, puisque plusieurs studios ont déjà confirmé leur intention d'intégrer cette technologie QSSR à leurs productions.
C'est notamment le cas de Remedy, qui prévoit de proposer le QSSR dans le récent Control Resonant dès le mois de décembre. Selon les développeurs, cette intégration doit permettre d'obtenir une image visiblement plus stable et détaillée. La vidéo ci-dessus permet de visualiser une partie des bienfaits du QSSR.
D'autres jeux sont également concernés :
- ARC Raiders (Embark Studios)
- The Finals (Embark Studios)
- No Man's Sky (Hello Games)
- Hell Let Loose (Expression Games)
Ces différentes intégrations doivent arriver au cours des prochaines semaines, au gré des mises à jour proposées par les studios.
Alors non, le QSSR ne va pas transformer votre PS5 classique en PS5 Pro, et tous les jeux ne pourront pas nécessairement en profiter. Mais cette déclinaison du PSSR a le mérite d'offrir une forme de « seconde jeunesse » visuelle à certains titres, sans imposer aux joueurs de passer à la caisse pour changer de console.
Concernant la PS5 Pro, depuis plusieurs semaines, la console est en rupture de stock chez de nombreux revendeurs (y compris chez PlayStation), et certains vendeurs n'hésitent pas à faire flamber les prix… jusqu'à 1 500 euros sur Amazon ! Et il y a fort à parier qu'un certain GTA VI, dont la disponibilité est fixée à ce jeudi 19 novembre, n'y est pas totalement étranger.
- Améliorations graphiques significatives
- Technologie PSSR efficace quand bien implémentée
- Efficacité énergétique