Sony décline le PSSR de la PS5 Pro pour le faire fonctionner sur PS5 : un réseau neuronal simplifié et une implémentation optimisée donnent naissance au QSSR. Cet upscaling par IA est déjà disponible dans deux jeux, sous la forme d’une option ajoutée par mise à jour.
Jusqu’ici, la puissance de calcul nécessaire au PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) empêchait son utilisation sur la PS5 standard. Sony a donc revu la technologie plutôt que de transférer telle quelle celle de la PS5 Pro. Cette distinction compte : le QSSR vise une meilleure qualité d’image sur la console d’origine, sans prétendre offrir le même traitement.
Upscaling par IA sur PS5 : Sony allège la technologie et optimise son exécution
Le Quick Spectral Super Resolution (QSSR) est issu de Project Amethyst, la collaboration de Sony avec AMD autour de l’IA appliquée au rendu graphique. Dans son annonce publiée sur le blog PlayStation, le constructeur détaille deux changements : une architecture de réseau neuronal simplifiée et une implémentation optimisée manuellement pour les performances de la PS5.
Le principe reste celui de l’upscaling : calculer à moindre coût une image dans une résolution inférieure puis la convertir dans une résolution supérieure. Sony présente toutefois le PSSR comme sa solution de référence sur PS5 Pro. Il n’avance ni mesure comparative entre les deux techniques, ni chiffre permettant de quantifier le gain du QSSR sur PS5. Pour l’heure, il faut donc distinguer la promesse technique du résultat visible, qui dépendra des jeux.
Cette version allégée répond à une contrainte précise : faire entrer un traitement auparavant trop gourmand dans le budget de calcul de la console standard. Elle ne transforme pas pour autant chaque jeu PS5 en titre compatible. Les studios auront toujours la tâche d'intégrer la nouvelle bibliothèque.
Wolverine et Ghost of Yōtei ouvrent le bal
Les premiers bénéficiaires sont Marvel’s Wolverine et Ghost of Yōtei. Une mise à jour déployée le 1er octobre ajoute le QSSR comme option graphique supplémentaire sur PS5 dans ces deux titres. Les joueurs peuvent donc l’activer dans ces jeux, sans qu’il s’agisse d’un réglage général appliqué à toute la ludothèque.
Les équipes d’Insomniac Games et de Sucker Punch Productions mettent en avant une meilleure restitution des détails fins et une image plus stable.
Le constructeur prévoit de proposer largement la bibliothèque aux développeurs PlayStation. Cela ouvre la porte à d’autres intégrations, mais aucune liste de jeux supplémentaires ni aucun calendrier ne sont annoncés. Le déploiement passera donc par les choix et les mises à jour de chaque studio.
Pour les possesseurs d’une PS5 standard, l’intérêt du QSSR se jugera jeu par jeu : Sony a levé l’obstacle technique, sans rendre l’upscaling par IA universel sur la console. Qui a dit juste à temps pour GTA VI ?
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