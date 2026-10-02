Le principe reste celui de l’upscaling : calculer à moindre coût une image dans une résolution inférieure puis la convertir dans une résolution supérieure. Sony présente toutefois le PSSR comme sa solution de référence sur PS5 Pro. Il n’avance ni mesure comparative entre les deux techniques, ni chiffre permettant de quantifier le gain du QSSR sur PS5. Pour l’heure, il faut donc distinguer la promesse technique du résultat visible, qui dépendra des jeux.