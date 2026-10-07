Depuis son lancement en novembre 2024, la PS5 Pro, affichée alors à 799 € (sans lecteur de disque), n’a jamais été une console bon marché. Mais à l’approche de la sortie de GTA 6, le tarif demandé pour mettre la main sur le modèle le plus puissant de la gamme PlayStation prend une tournure assez inattendue. Aux États-Unis, l’un des plus importants revendeurs spécialisés du pays n’exclut pas de proposer certaines PS5 Pro d’occasion jusqu’à 1 500 dollars selon Kotaku.