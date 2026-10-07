À l’approche de GTA 6, la PS5 Pro devient particulièrement difficile à trouver aux États-Unis (comme ailleurs). Une situation qui commence à produire des tarifs pour le moins surprenants sur le marché de l’occasion.
Depuis son lancement en novembre 2024, la PS5 Pro, affichée alors à 799 € (sans lecteur de disque), n’a jamais été une console bon marché. Mais à l’approche de la sortie de GTA 6, le tarif demandé pour mettre la main sur le modèle le plus puissant de la gamme PlayStation prend une tournure assez inattendue. Aux États-Unis, l’un des plus importants revendeurs spécialisés du pays n’exclut pas de proposer certaines PS5 Pro d’occasion jusqu’à 1 500 dollars selon Kotaku.
La PS5 Pro d’occasion (beaucoup) plus chère que la neuve ?
L’information provient initialement d’une note interne attribuée au réseau GameStop, avant qu’une PS5 Pro d’occasion soit effectivement apparue sur le site américain de l’enseigne au prix délirant de 1 399,99 dollars. D’autres variantes pourraient atteindre les 1 500 dollars. Un tarif d’autant plus difficile à digérer que le prix conseillé d’une PS5 Pro neuve est actuellement fixé à 899 dollars « seulement » outre-Atlantique.
Bien sûr, le contexte actuel on ne peut plus tendu concernant la PS5 Pro explique en partie cette décision. Depuis quelques jours déjà, les stocks de PS5 Pro neuves sont très limités, tandis que la perspective de jouer à GTA 6 sur « la console la plus puissante du monde » alimente évidemment la demande.
Aussi, faute de pouvoir acheter la console neuve, certains joueurs pourraient donc être tentés de se tourner vers l’occasion. Le problème, c’est que la facture peut donc largement dépasser celle du produit neuf… Le 2 avril dernier, Sony procédait à une hausse généralisée des tarifs de sa gamme PlayStation, avec une PS5 Pro alors révisée à 899,99 euros (toujours sans lecteur) en Europe.
Au Japon, Sony prend le problème à l’envers
Cette situation fait forcément écho à une autre actualité récente concernant la PS5 Pro au Japon. Sur l’archipel, Sony a récemment mis en place un système destiné à réserver l’achat de PS5 Pro neuves à des joueurs déjà actifs sur PlayStation.
Pour participer au tirage au sort organisé via le Sony Store japonais, il faut notamment avoir cumulé au moins 60 heures de jeu sur deux ans. L’objectif est cette fois clairement affiché, à savoir limiter les achats destinés à la revente et tenter de contrer les terribles scalpers.
En France aussi, la rupture est généralisée, et Micromania avait récemment ouvert les vannes pour de nouvelles commandes, avec quelques livraisons prévues pour ce mois d’octobre.
Avec GTA 6 attendu dans un peu plus d’un mois maintenant, la tension autour de la console de Sony pourrait encore monter d’un cran. Bien sûr, rien n’empêchera de jouer au dernier-né de Rockstar Games sur une PS5 classique (qui vient de bénéficier de la nouvelle technologie d’upscaling QSSR), ainsi que sur Xbox Series.
- Améliorations graphiques significatives
- Technologie PSSR efficace quand bien implémentée
- Efficacité énergétique