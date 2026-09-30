Si Sony a déjà utilisé des tirages au sort pour du matériel proposé en quantité limitée, comme la PS5 Pro édition 30ème anniversaire, l'exigence de 60 heures de jeu est une nouvelle contrainte pour obtenir la "précieuse" console. Pour l'heure, le Japon est le seul pays concerné par ces restrictions. Mais à l'approche de Grand Theft Auto VI, disponible uniquement sur console à son lancement, d'autres pays pourraient potentiellement voir ce type de mesure arriver.