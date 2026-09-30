Sony a trouvé un nouveau moyen de lutter contre les scalpers au Japon, en conditionnant l'achat d'une PlayStation 5 Pro au fait de … jouer à la PlayStation. Autrement dit, si vous n'en avez pas, il serait difficile d'en obtenir une. Mais pourquoi cette condition ?
Pour pouvoir acheter une PlayStation 5 Pro via le Sony Store japonais, Sony a mis en place un système de candidature assorti de conditions strictes.
Pour être éligible, l'acheteur doit être résident au Japon et disposer d'un compte Sony enregistré dans le pays, lui-même lié à un identifiant "My Sony ID". Le critère principal est toutefois l'activité que vous avez sur votre console. En effet, votre compte doit enregistrer au moins 60 heures de jeu cumulées entre le 27 septembre 2024 et le 27 septembre 2026. Bien évidemment, une seule console par compte sera autorisée.
Un tirage au sort pour déterminer les acheteurs
Remplir ces prérequis ne garantit pas l'obtention immédiate de la console, mais donne le droit de participer à un tirage au sort, rien que ça. Les candidatures sont acceptées jusqu'au 7 octobre à 23h59, heure japonaise. En effet, Sony annonce que si le nombre de candidats éligibles dépasse le volume de consoles disponibles, la sélection sera effectuée par tirage au sort.
- Améliorations graphiques significatives
- Technologie PSSR efficace quand bien implémentée
- Efficacité énergétique
iLes résultats seront transmis à partir du 26 octobre environ. Les personnes sélectionnées auront ensuite jusqu'au 2 novembre pour effectuer leur achat. La PS5 Pro est affichée au prix de 137 980 yens, soit environ 775 euros.
Sony précise que les tentatives d'achat destinées à la revente sont interdites et que les commandes identifiées comme telles pourront être annulées. En cas d'achats non finalisés par les gagnants, les consoles restantes pourront être remises en jeu lors d'un second tirage au sort, destiné aux candidats n'ayant pas été retenus lors du premier.
Lutter contre les comptes de revente
Alors que la PS5 Pro est difficile à trouver chez les revendeurs, Sony souhaite lutter contre les scalpers et les revendeurs qui auraient la mauvaise idée de se faire une petite marge sur le marché de l'occasion. En raison des contraintes d'approvisionnement des composants, le marché des consoles est également tendu ces derniers temps.
Si Sony a déjà utilisé des tirages au sort pour du matériel proposé en quantité limitée, comme la PS5 Pro édition 30ème anniversaire, l'exigence de 60 heures de jeu est une nouvelle contrainte pour obtenir la "précieuse" console. Pour l'heure, le Japon est le seul pays concerné par ces restrictions. Mais à l'approche de Grand Theft Auto VI, disponible uniquement sur console à son lancement, d'autres pays pourraient potentiellement voir ce type de mesure arriver.