En fin de semaine dernière, Sony a présenté ses derniers résultats financiers, ceux de l’exercice fiscal d’avril 2025 à mars 2026. Un exercice attendu dans la mesure où la PlayStation 5 amorce doucement sa fin de vie.

Lancée en novembre 2020, la console s’approche de ses six ans et de plus en plus de rumeurs évoquent sa remplaçante, la PlayStation 6. Autre problème pour Sony, le renchérissement de certains composants l’a poussé à faire ce que nous n’aurions jamais imaginé sur une console de cet âge : augmenter son prix de 100 euros, soit près de 20% !