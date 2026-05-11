Malgré des ventes de consoles en baisse, Sony parvient à dégager un bénéfice opérationnel record. Les jeux portent les résultats du groupe.
La pénurie de certains composants clés (DRAM et NAND en tête) affecte toute la production de biens électroniques. Les récentes augmentations de la PlayStation 5 et de la Switch 2 n’en sont que deux des nombreux exemples.
Un bénéfice annuel en nette hausse
En fin de semaine dernière, Sony a présenté ses derniers résultats financiers, ceux de l’exercice fiscal d’avril 2025 à mars 2026. Un exercice attendu dans la mesure où la PlayStation 5 amorce doucement sa fin de vie.
Lancée en novembre 2020, la console s’approche de ses six ans et de plus en plus de rumeurs évoquent sa remplaçante, la PlayStation 6. Autre problème pour Sony, le renchérissement de certains composants l’a poussé à faire ce que nous n’aurions jamais imaginé sur une console de cet âge : augmenter son prix de 100 euros, soit près de 20% !
- Une PS5 plus compacte, plus légère
- Le repositionnement du bouton Eject
- Un SSD de 1 To (822 Go d’espace disponible au déballage)
- La DualSense qui pourrait changer la donne si les jeux l'exploitent
- L'interface efficace tout en étant belle et futuriste
- Une console très silencieuse et bien refroidie
- Améliorations graphiques significatives
- Technologie PSSR efficace quand bien implémentée
- Efficacité énergétique
Pour le moment, cela ne se traduit cependant pas sur les résultats du groupe qui, toujours porté par son activité jeu vidéo, a pu annoncer un bénéfice record de 2,5 milliards de dollars pour cette année fiscale, contre 2,2 milliards sur l’année précédente. Un bénéfice qui s’accompagne d’une quasi-stagnation sur le chiffre d’affaires, preuve que Sony dégage des marges plus importantes.
Sony explique ces résultats par de très bonnes ventes sur tout ce qui est jeux, contenus additionnels et abonnements. Cependant, le groupe japonais précise aussi avoir atteint ses objectifs de ventes de consoles : il a livré 16 millions de PlayStation 5 pour un objectif annuel de 15 millions, toutefois en recul par rapport aux 18,5 millions vendus l'année précédente.
Des ventes de PlayStation 5 en chute libre
Reste que ces 16 millions seront sans doute la dernière belle performance avant une chute drastique des ventes. En effet, ce sont surtout les fêtes de fin d’année qui ont dopé les résultats de la PlayStation 5.
Sur le seul dernier trimestre de son exercice fiscal (janvier/mars 2026), Sony n’a distribué « que » 1,5 million de PlayStation 5. Un chiffre à comparer aux 2,8 millions de consoles vendues sur la même période l’année passée. Pire encore, la situation de la PlayStation 4 était bien meilleure au même point de sa carrière : on parlait alors de 2,6 millions d’exemplaires.
Différence notable cependant, la PlayStation 4 était commercialisée à un prix nettement inférieur et il n’avait pas été question d’augmenter son tarif comme ce fut le cas le 2 avril dernier. Dans ce contexte, on voit mal les clients revenir vers Sony et sa PlayStation 5 dont les ventes risquent donc de nettement baisser dans les semaines à venir.
Nous insistons sur la situation de Sony et de sa PlayStation 5, mais comme nous le rappelions en introduction, tous les fabricants sont affectés. Ainsi, il y a quelques jours, c’est Nintendo qui confirmait une hausse de 6% du prix de sa Switch 2 : le 1ᵉʳ septembre prochain, la console passera de 469 à 499 euros. Une manière de doper les ventes sur les prochains mois ?