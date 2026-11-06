Coussinets orange ou bleu, arceau fin et fil toujours présent : Sony remet son casque de 1979 au goût du jour. Prévu en novembre à 70 euros en France, le MDR-3R aura aussi son édition Stranger Things.
Il suffit parfois de deux mousses orange pour reconnaître toute une époque. Présenté le 5 novembre, le MDR-3R fait revivre la famille de casques dont le MDR-3L2 accompagnait le premier Walkman TPS-L2. Le clin d’œil s’étend jusqu’à l’emballage et au mode d’emploi, inspirés de ceux d’origine.
Le look d’hier, la connectique d’aujourd’hui
Ce casque ouvert et supra-auriculaire pèse 38 grammes hors câble. Il est livré avec deux paires de coussinets interchangeables, bleus et orange, et embarque des transducteurs de 23 mm, comme son ancêtre.
La principale évolution se trouve au bout du câble de 1,2 mètre : une prise USB-C remplace le jack 3,5 mm. Aucun adaptateur jack n’est annoncé parmi les accessoires fournis. Le MDR-3R se destine aux smartphones, tablettes et ordinateurs compatibles avec l’audio USB. Il ajoute un microphone et une télécommande pour gérer les appels, la lecture et le volume, sans batterie à recharger ni appairage à effectuer.
Ironie de l’histoire, Sony déconseille de l’utiliser avec un Walkman, sans préciser les modèles concernés ni expliquer pourquoi.
Stranger Things prolonge la nostalgie
L’édition spéciale s’inspire du casque de Max, indissociable de Running Up That Hill de Kate Bush dans la saison 4, et de l’univers du Monde à l’envers. Elle comprend des coussinets rouges et noirs, un logo Stranger Things gravé et un emballage spécifique.
Dans son communiqué, Sony annonce les deux versions pour novembre, sans date plus précise. Il faudra débourser 70 euros pour le modèle standard et 80 euros pour l’édition Stranger Things. De quoi ressortir Kate Bush, même si la cassette restera dans son boîtier.