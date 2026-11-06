Ce casque ouvert et supra-auriculaire pèse 38 grammes hors câble. Il est livré avec deux paires de coussinets interchangeables, bleus et orange, et embarque des transducteurs de 23 mm, comme son ancêtre.



La principale évolution se trouve au bout du câble de 1,2 mètre : une prise USB-C remplace le jack 3,5 mm. Aucun adaptateur jack n’est annoncé parmi les accessoires fournis. Le MDR-3R se destine aux smartphones, tablettes et ordinateurs compatibles avec l’audio USB. Il ajoute un microphone et une télécommande pour gérer les appels, la lecture et le volume, sans batterie à recharger ni appairage à effectuer.