Bose présente des écouteurs filaires USB-C à réduction de bruit active, sans batterie embarquée. Vendus autour de 100 €, ils puisent leur énergie dans l’appareil auquel ils sont branchés. Une simplicité séduisante, à condition de disposer de la bonne prise.
Bose avait déjà associé fil et réduction de bruit sur les QuietComfort 20, lancés en 2013. À l’époque, un module à batterie pendait au câble pour alimenter le système. Avec ses nouveaux Noise Cancelling Wired Earbuds, la réduction de bruit sans batterie devient possible grâce à l’alimentation fournie par l’appareil connecté. Les écouteurs n’ont donc plus besoin d’être rechargés.
La réduction de bruit sans batterie dépend du port USB-C
Chaque écouteur embarque deux microphones chargés de capter les sons environnants. Bose propose trois réglages : le mode Silencieux, qui pousse l’atténuation au maximum, le mode Conscient, qui laisse entendre l’environnement, et l’écoute avec réduction active désactivée. La marque ne fournit toutefois pas de mesure permettant de juger l’efficacité de cette réduction de bruit face à d’autres écouteurs.
Le fonctionnement est direct : pas de jumelage Bluetooth ni d’application à installer. Une télécommande sur le câble de 1,28 mètre commande le volume, la lecture, les appels et les modes d’écoute ; un microphone placé à son dos sert aux conversations. Cette simplicité a sa contrepartie : l’alimentation doit venir d’une connexion USB-C. Une prise jack, même utilisée avec un adaptateur passif, ne peut pas faire fonctionner ces écouteurs.
Une sortie en 24 bits/48 kHz, quelle que soit la source
Bose annonce la prise en charge de l’audio sans perte, mais la précision compte : les écouteurs restituent le son en 24 bits/48 kHz, quel que soit le format d’entrée accepté. Un fichier fourni à une fréquence supérieure sera donc converti. C’est une caractéristique de la chaîne audio, pas la promesse de conserver inchangée la résolution de chaque morceau.
Le fil évite aussi l’étape de transmission Bluetooth, intéressante pour limiter le décalage sonore en vidéo ou dans les jeux. Bose ne donne cependant aucun chiffre de latence. Sans mesure, impossible de quantifier le gain. Pour le confort, la boîte contient trois tailles d’embouts et deux tailles d’ailettes amovibles ; la certification IPX4 couvre les éclaboussures et la transpiration, pas l’immersion.
À environ 100 €, le branchement compte autant que le prix
Les Noise Cancelling Wired Earbuds sont proposés en précommande, avec des livraisons annoncées pour la mi-octobre 2026. Leur tarif avoisine 100 €, contre 299,95 € pour les QuietComfort Ultra Earbuds de deuxième génération. L’écart est conséquent, même si ces deux produits ne répondent pas au même besoin : ici, le câble fait partie du contrat.
Avant de commander, mieux vaut donc regarder le port de l’appareil que les écouteurs vont accompagner. Un smartphone, une tablette ou un ordinateur équipé en USB-C convient ; un ancien iPhone doté uniquement d’un port Lightning ne se branche pas directement. Bose propose ainsi une solution filaire sans recharge à gérer, au prix d’une compatibilité plus étroite que ne le suggère la simple présence d’un câble.