Le fonctionnement est direct : pas de jumelage Bluetooth ni d’application à installer. Une télécommande sur le câble de 1,28 mètre commande le volume, la lecture, les appels et les modes d’écoute ; un microphone placé à son dos sert aux conversations. Cette simplicité a sa contrepartie : l’alimentation doit venir d’une connexion USB-C. Une prise jack, même utilisée avec un adaptateur passif, ne peut pas faire fonctionner ces écouteurs.