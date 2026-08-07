Disponible en précommande depuis le 6 août 2026, le nouveau casque intègre plusieurs améliorations techniques et un design repensé, décliné notamment en trois coloris en édition limitée.
Bose a annoncé la sortie d’une nouvelle version de son casque à réduction de bruit QuietComfort. Cette deuxième génération arrive avec un design revu, des fonctionnalités audio supplémentaires et plusieurs améliorations sur la réduction de bruit par rapport au modèle précédent.
Un son immersif désormais accessible sur ce modèle
L’une des principales nouveautés de cette génération est l’intégration de la technologie TrueSpatial, qui permet d’activer trois modes d’écoute Bose Immersive Audio jusqu’alors réservés à la gamme QuietComfort Ultra.
Le premier, le Mode Still, maintient le son fixe dans l’espace même lorsque l’auditeur bouge la tête. Le Mode Motion, à l’inverse, fait suivre le son aux mouvements de la tête, une option pensée pour les situations de mobilité. Enfin, le Mode Cinéma spatialise les sons d’ambiance et les effets audio pour reproduire une expérience proche de celle d’une salle de cinéma, tout en préservant la clarté des dialogues.
Le casque conserve par ailleurs le traitement numérique du signal SoundDesign et ajoute la lecture sans perte via l’audio USB-C filaire, jusqu’à 24 bits/48 kHz.
La réduction du bruit améliorée
La technologie de réduction active du bruit, rebaptisée QuietControl pour cette génération, bénéficie de plusieurs évolutions. Le système à six micros intègre de nouveaux contrôles d’adaptation anticipée qui compensent mieux les imperfections d’ajustement. C’est le cas notamment chez les personnes portant des lunettes, un chapeau ou ayant des cheveux épais qui peuvent gêner l’étanchéité de l’écouteur.
Le mode Conscient, laisse passer les sons environnants. Il a également été amélioré. La réduction de bruit s’y ajuste désormais de façon plus fluide pour atténuer les pics sonores soudains, comme le bruit d’un train qui passe. La réduction de bruit peut aussi être réglée manuellement ou désactivée via l’application Bose.
Un look revu et corrigé
Le bandeau a été repensé avec des curseurs de réglage plus lisses et un rembourrage en cuir synthétique modifié. La force de serrage a été ajustée et les oreillettes adoptent désormais une forme ovale.
Pour les trois coloris en édition limitée, Bose a opté pour des associations spécifiques : le vert eucalyptus est agrémenté d’un accent jaune à l’intérieur, la menthe rosée d’une teinte sarcelle, et le mauve rosé d'un rose fuchsia.
Connectivité et autonomie
Le casque est équipé du Bluetooth Core 5.4 avec connexion multipoint, permettant de basculer entre deux appareils connectés simultanément. Les utilisateurs Android bénéficient de la compatibilité Google Fast Pair pour une configuration rapide.
L’autonomie annoncée est de 24 heures d’écoute, ou 18 heures avec le son immersif activé. La charge peut s’effectuer pendant l’utilisation du casque, et 15 minutes de charge rapide suffisent à obtenir jusqu’à 2,5 heures de lecture supplémentaire.
Prix et disponibilité
Le casque est proposé en précommande dès aujourd’hui sur le site du fabricant au prix de 349,95 euros, réservé dans un premier temps aux membres MyBose.
Les expéditions débuteront le 13 août. Il sera disponible en noir, blanc nuage, ainsi qu’en trois coloris en édition limitée : vert eucalyptus, menthe rosée et mauve rosé.
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