Le casque est proposé en précommande dès aujourd’hui sur le site du fabricant au prix de 349,95 euros, réservé dans un premier temps aux membres MyBose.

Les expéditions débuteront le 13 août. Il sera disponible en noir, blanc nuage, ainsi qu’en trois coloris en édition limitée : vert eucalyptus, menthe rosée et mauve rosé.