En octobre dernier, Bose avait annoncé l’arrêt programmé de l’assistance cloud pour les produits SoundTouch. Face à la grogne des utilisateurs, la marque fait un double geste, en reportant la date initiale dans un premier temps, et en mettant à disposition les outils permettant de continuer à faire vivre l’écosystème. Explications.
L’obsolescence programmée ne passe plus inaperçue. Lorsqu’un fabricant coupe les serveurs (ou le support) de ses anciens produits connectés, ces derniers peuvent devenir soudainement inutilisables. Bose devait suivre ce scénario dès février, avec la fin du support de ses enceintes SoundTouch. Mais contre toute attente, la marque a opéré un retournement de situation.
Bose a écouté ses clients concernant la gamme SoundTouch
En octobre dernier, Bose annonçait la fin prochaine de l’assistance cloud pour ses enceintes SoundTouch. La marque indiquait ne plus être en mesure de continuer le développement et l’assistance de l’infrastructure du cloud qui supporte cette ancienne génération de produits lancés pour la première fois en 2013.
Cette communication avait suscité de nombreuses réactions de la part des utilisateurs, entre interrogations et retours d’expérience, que le fabricant indique avoir prises en compte. Aujourd’hui, la marque confirme que l’assistance cloud sera bien arrêtée, mais annonce un report de la date initialement prévue. La fin du service est désormais fixée au 6 mai 2026, au lieu du 18 février, afin de faciliter la transition.
Une date limite repoussée, et la mise en accès libre des données techniques
Ainsi, avant l’arrêt définitif de l’assistance cloud de Bose, l’application SoundTouch sera automatiquement mise à jour. À compter du 6 mai 2026, une nouvelle version de l’application prendra en charge uniquement les fonctionnalités pouvant fonctionner en local, sans le moindre recours aux serveurs distants donc. Cette mise à jour sera déployée automatiquement lors de l’ouverture de l’application, sans intervention requise de la part des utilisateurs.
Une bonne nouvelle puisque cette transition va permettre à certaines fonctions de rester opérationnelles, notamment la diffusion de musique via Bluetooth, AirPlay, Spotify Connect ou une entrée AUX, ainsi que la configuration initiale du système, les commandes de lecture, de pause, de changement de piste et de volume, et le regroupement de plusieurs enceintes.
En revanche, les préréglages, qu’ils soient accessibles depuis le produit ou l’application, disparaîtront, tout comme la navigation et la lecture des services musicaux directement depuis l’application SoundTouch.
D’ici au 6 mai, il est recommandé d’utiliser l’application Bose SoundTouch pour mettre à jour ses systèmes vers la dernière version logicielle. Bien sûr, une fois la date passée, le système ne bénéficiera plus de mises à jour logicielles ni de correctifs de sécurité.
Enfin, à l'instar de Pebble en début d'année dernière, Bose met en accès libre les spécifications techniques de SoundTouch (à cette adresse) afin de permettre aux développeurs indépendants de concevoir des outils et des fonctionnalités compatibles avec la plateforme.