En octobre dernier, Bose annonçait la fin prochaine de l’assistance cloud pour ses enceintes SoundTouch. La marque indiquait ne plus être en mesure de continuer le développement et l’assistance de l’infrastructure du cloud qui supporte cette ancienne génération de produits lancés pour la première fois en 2013.

Cette communication avait suscité de nombreuses réactions de la part des utilisateurs, entre interrogations et retours d’expérience, que le fabricant indique avoir prises en compte. Aujourd’hui, la marque confirme que l’assistance cloud sera bien arrêtée, mais annonce un report de la date initialement prévue. La fin du service est désormais fixée au 6 mai 2026, au lieu du 18 février, afin de faciliter la transition.