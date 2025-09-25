Contrairement à leur frère casqué, les écouteurs semi-intra de Bose ne profitent pas d’une meilleure autonomie ou de nouveaux modes sonores. En revanche, le constructeur indique avoir amélioré la réduction de bruit active ainsi que le mode transparence, notamment face aux bruits soudains. Cette amélioration va de pair avec le renouvellement des embouts en silicone, à présent équipés d’une grille, protégeant le haut-parleur de la poussière et du cérumen.