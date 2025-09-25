Bose abandonne visiblement le principe d’itérations majeures pour ses casques et écouteurs haut de gamme, afin de se concentrer sur des évolutions légères, mais plus rapprochées.
C’est en substance ce qui se dégage des derniers écouteurs QuietComfort Ultra Earbuds (2e génération) et du casque QuietComfort Ultra Headphones (2e génération), visuellement identiques (ou presque) à leurs prédécesseurs, mais ne se reposant pas sur leurs lauriers pour autant.
Petites améliorations techniques, optimisations ergonomiques et fonctions nouvelles, Bose n’impressionne pas mais promet des produits un peu plus matures.
QC Ultra Headphones (Gen 2) : Lossless, mode ciné, meilleure autonomie et ANC off
Reprenant le design moderne et efficace de la Gen 1, ainsi que sa puce Bluetooth made in Qualcomm et son transducteur dynamique de 40 mm, le nouveau casque de Bose se démarque avant tout sur les petits à-côtés. L’œil averti remarquera tout de même la présence de nouveaux coloris, et de branches en métal bien plus rutilantes.
Premier point qui peut faire la différence, l’apparition d’un mode USB-C, qui autorise une transmission lossless (sans perte) du son. Autre amélioration sonore, un peu plus ciblée : l’intégration d’un mode Cinéma, qui comme son nom l’indique agit comme un traitement Audio Spatial, optimisé pour l’immersion avec les contenus vidéo (spatialisation et dialogues).
En revanche, pas de réelle nouveauté concernant le Bluetooth, qui conserve la compatibilité Multipoint et la prise en charge du codec AptX Adaptive. À priori, nous n’avons pas droit à de l’AptX Lossless, ni à un passage au standard LE Audio.
Si la technologie de réduction de bruit active s’appuie sur le même traitement que la Gen 1, le QC Ultra Headphones Gen 2 bénéficie d’une nouvelle version de l’algorithme ActiveSense en mode Transparence, qui est ainsi plus prompt à réagir face aux bruits imprévisibles. Surtout l’ANC est à présent désactivable.
Enfin, Bose promet une meilleure endurance, puisque celle-ci passe de 24 h à 30 h en mode ANC, et peut même se hisser à 45 h sans ANC.
Déjà disponible, le Bose QuietComfort Ultra Headphones 2ème génération est vendu à 449,95 euros, soit 50 euros de moins que la première génération à sa sortie. Quatre coloris cohabitent : noir, blanc, violet, et sable bois flotté (blanc cassé et bronze).
QC Ultra Earbuds (Gen 2) : meilleure réduction de bruit, meilleurs appels
Contrairement à leur frère casqué, les écouteurs semi-intra de Bose ne profitent pas d’une meilleure autonomie ou de nouveaux modes sonores. En revanche, le constructeur indique avoir amélioré la réduction de bruit active ainsi que le mode transparence, notamment face aux bruits soudains. Cette amélioration va de pair avec le renouvellement des embouts en silicone, à présent équipés d’une grille, protégeant le haut-parleur de la poussière et du cérumen.
La captation vocale bénéficie quant à elle d’un nouvel algorithme "IA", isolant davantage la voix de l’utilisateur. Elle-aussi équivalente à ce qui équipe la première génération Ultra, la puce Bluetooth 5.4 est capable de prendre en charge le Multipoint, ainsi que le codec AptX Adaptive, mais pas l’AptX Lossless ni le LE Audio.
Déjà disponibles, les Bose QuietComfort Ultra Earbuds 2ème génération sont vendus à 299,95 euros, contre 350 euros pour la génération 1 à sa sortie. Ces true wireless se déclinent en quatre coloris : noir, blanc, prune, et violet.