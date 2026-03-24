Les Soundcore AeroFit 2 Pro sont d’ores et déjà commercialisés au prix public conseillé de 179,99 €. Trois coloris sont disponibles : blanc, noir et vert. À l’occasion de leur lancement, une remise de 30 € est proposée par la marque, ramenant leur prix à 149,99 €.

Une offre est valable jusqu’au 9 avril prochain, aussi bien sur le site officiel Soundcore que chez certains revendeurs.