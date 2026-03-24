Ils avaient fait sensation au dernier CES, les écouteurs Soundcore AeroFit 2 Pro arrivent en boutiques, avec leur double conception innovante.
Près de deux ans après une première itération somme toute convaincante, Soundcore lance ses nouveaux écouteurs AeroFit 2 Pro, qui comptent bien « redéfinir les standards du confort et de l’expérience d’écoute », avec une approche 2 en 1 plutôt étonnante.
Des écouteurs 2 en 1 ?
La marque propose en effet ici une innovation notable, puisque les nouveaux écouteurs AeroFit 2 Pro sont « les premiers écouteurs au monde » à double conception. Deux positions sont ainsi possibles, à savoir un mode « ouvert », pour ne pas se couper du monde extérieur, mais aussi un mode façon « intras », pour s’immerger dans ses contenus audio.
Pour la marque, il s’agit de combiner un design de type « open-ear » moderne et une réduction de bruit active (ANC), au sein d’un seul et même système. De ce fait, les crochets d’oreille ajustables permettent de passer, en toute fluidité, d’une écoute ouverte à un son plus immersif, grâce à cinq niveaux de réglage.
Bien sûr, le changement de position permet aussi aux écouteurs de mettre en route (ou de désactiver) la technologie de réduction de bruit active (ANC).
Pour passer d’un mode « ouvert » à un mode « intra » en un instant
Côté interface, l’ensemble mise sur une grande simplicité d’utilisation, puisque toute la surface de l’écouteur, en plastique, fait office de bouton cliquable, pour une prise en main annoncée comme immédiate et intuitive.
Équipés de haut-parleurs de 11,8 mm, les AeroFit 2 Pro promettent de délivrer une signature sonore équilibrée. Ils intègrent également quatre microphones, assistés par un algorithme d’intelligence artificielle, chargés de capter la voix tout en réduisant les bruits ambiants afin d’optimiser la clarté des échanges.
En matière d’autonomie, la marque annonce environ 10 heures d’écoute sur une seule charge, et jusqu’à 42 heures avec l’étui. À noter que ce dernier est compatible avec la recharge sans fil. Pratique donc.
Enfin, une application dédiée permet bien sûr de personnaliser l’expérience, que ce soit pour ajuster le rendu audio, gérer la réduction de bruit active (ANC) ou configurer à sa guise les commandes associées à chaque écouteur.
Les Soundcore AeroFit 2 Pro sont d’ores et déjà commercialisés au prix public conseillé de 179,99 €. Trois coloris sont disponibles : blanc, noir et vert. À l’occasion de leur lancement, une remise de 30 € est proposée par la marque, ramenant leur prix à 149,99 €.
Une offre est valable jusqu’au 9 avril prochain, aussi bien sur le site officiel Soundcore que chez certains revendeurs.
Source : communiqué de presse