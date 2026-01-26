Si les écouteurs sans fil se sont imposés dans le paysage, ce n’est pas un simple effet de mode, mais parce qu’ils ont su répondre à des besoins modernes, aussi bien pour écouter de la musique que passer des appels. Le marché s’est toutefois largement focalisé sur un seul format : les intra-auriculaires, qui sont conçus pour isoler l’utilisateur de son environnement.

Seulement, les usages ont évolué. Travail hybride, mobilité accrue et pratiques sportives urbaines impliquent de rester attentif à son environnement. Le format des écouteurs doit donc s’adapter à ces nouveaux besoins, et non l’inverse. C’est précisément dans cette optique que HUAWEI a lancé les FreeClip, des écouteurs ouverts, conçus pour réconcilier immersion sonore et vigilance au quotidien.

Une nouvelle génération, les FreeClip 2, arrive en France avec des évolutions notables, tant sur le plan du design que des performances.