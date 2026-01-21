Malheureusement, Sony ne désire pas nous mettre d’étoiles dans les yeux, puisque ne livre absolument aucun détail concernant l’architecture sonore. Le constructeur axe principalement sa communication sur les trois modes d’écoute : standard, réglage qui se veut le plus riche et le plus équilibré ; Voice Boost, qui permet de se concentrer sur les médiums, notamment pour l’écoute de podcast ; Sound Leakage Reduction. Ce dernier, par ajustement des différentes fréquences, permet de réduire les fuites de son vers l’extérieur, phénomène assez marqué sur les clips d’oreille.