Il ne manquait presque plus que Sony dans le bal des clips d’oreille. Ces écouteurs ouverts s’accrochant à l’arrière de l’hélix ont conquis un nouveau public, friand du degré de liberté qu’ils apportent, mais également de leur design parfois proche de bijoux. Avec les Linkbuds Clip, Sony propose son interprétation du format.
Stylistiquement classiques, et assez mystérieux sur certains points clés, ces écouteurs Sony Linkbuds Clip mettent en avant quelques éléments intéressants, comme la réduction des fuites sonores.
En terrain connu, mais coloré
Sur la forme, les Linkbuds Clip ne révolutionnent pas la formule du clip d’oreille. Les écouteurs ressemblent à des Bose QC ultra Open ou autre Shokz Opendot One. D’un côté un corps acoustique pseudo-sphérique, de l’autre une section tubulaire contenant l’essentiel de l’électronique, le tout relié par une nappe flexible recouverte de silicone, capable de se caler sur la partie basse de l’oreille.
Cet aspect plutôt classique se retrouve sur la certification IPX4, un indice pas spécialement impressionnant pour un produit d’aspiration sportive. Pour la boîte de charge, la marque adopte visiblement le même design que celle des Linkbuds Fit.
Bien que sans trop de surprises, les écouteurs se démarquent tout de même sur deux points. Premièrement, la présence d’une sorte de coussin d’oreille (ear cushion), un adaptateur venant épaissir la nappe flexible afin de mieux s’adapter aux petites oreilles. Deuxièmement, la déclinaison des Linkbuds Clip en quatre coloris : noir, crème, lavande, et vert pâle.
Modes sonores et égaliseur 10 bandes
Malheureusement, Sony ne désire pas nous mettre d’étoiles dans les yeux, puisque ne livre absolument aucun détail concernant l’architecture sonore. Le constructeur axe principalement sa communication sur les trois modes d’écoute : standard, réglage qui se veut le plus riche et le plus équilibré ; Voice Boost, qui permet de se concentrer sur les médiums, notamment pour l’écoute de podcast ; Sound Leakage Reduction. Ce dernier, par ajustement des différentes fréquences, permet de réduire les fuites de son vers l’extérieur, phénomène assez marqué sur les clips d’oreille.
A ces modes s’ajoutent un égaliseur graphique 10 bandes, ainsi que le traitement maison DSEE, qui tente de récupérer les informations hautes fréquences passées au hachoir des codecs destructifs.
Côté connectivité, la puce Bluetooth apporte une connexion multipoint, et une compatibilité avec les appairages Fast Pair et Swift Pair. Enfin, nous pouvons relever l’utilisation de deux microphones + un capteur à conduction osseuse pour le mode mains-libres, et une autonomie annoncée à 9 h en simple charge (37 h en comptant le boîtier).
Les Sony Linkbuds sont disponibles dès à présent, au tarif de 200 euros. Ce prix, déjà assez élevé, s’aligne sur les autres créations ambitieuses : Huawei FreeClip 2 et Shokz OpenDots One en tête.
Source : communiqué de presse