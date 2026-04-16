Le Stealth Pro II est équipé d'un microphone flottant unidirectionnel de 9 mm avec réduction du bruit par intelligence artificielle et un système flip-to-mute, c'est-à-dire qu'il suffit de relever le micro pour le couper. Le casque dispose aussi de quatre microphones intégrés pour la réduction active du bruit adaptative, ainsi que de microphones beamforming pour filtrer les bruits de fond lors des communications sans micro-perche.