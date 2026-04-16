Un nouveau casque haut de gamme se dévoile, offrant confort sur vos oreilles, très belle qualité audio et autonomie solide. C'est signé Turtle Beach, qui dévoile la tant attendue seconde version de son Stealth Pro.
Turtle Beach vient de dévoiler le Stealth Pro II, son tout nouveau casque gamer très haut de gamme. Une version PlayStation et une version Xbox seront disponibles, avec une qualité audio 24 bits à 96 kHz.
Performances et qualité audio : du haut niveau
Le Stealth Pro II embarque un son sans fil haute résolution certifié par la Japan Audio Society, avec une transmission en 24 bits/96 kHz via une connexion USB 2,4 GHz à faible latence. À noter que la qualité 24 bits/96 kHz n'est accessible que sur PC ou sur des systèmes prenant en charge ce format de sortie.
Côté haut-parleurs, Turtle Beach a opté pour des doubles drivers Eclipse de 60 mm, avec woofers et tweeters distincts. Le casque intègre également le Dolby Atmos, qui restitue un son spatialisé en trois dimensions pour aider à localiser les sons dans l'environnement de jeu.
Une connectivité multiplateforme
L'une des fonctionnalités centrales du Stealth Pro II est le système CrossPlay 2.0, qui permet de connecter jusqu'à quatre émetteurs USB simultanément et de passer de l'un à l'autre d'une simple pression sur un bouton. La boîte inclut une station d'accueil et un émetteur, les émetteurs supplémentaires étant vendus séparément.
Le casque propose par ailleurs une connexion sans fil 2,4 GHz et Bluetooth simultanées, ce qui permet d'écouter l'audio de deux appareils en même temps, avec des réglages de volume indépendants.
La compatibilité dépend du modèle choisi :
- Version Xbox : Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4 et 5, PC (Windows 10 et ultérieur) et appareils mobiles Bluetooth.
- Version PC/PlayStation : PC (Windows 10 et ultérieur), PlayStation 4 et 5, et appareils mobiles Bluetooth.
Réduction du bruit ambiant et autonomie solide
Le Stealth Pro II est équipé d'un microphone flottant unidirectionnel de 9 mm avec réduction du bruit par intelligence artificielle et un système flip-to-mute, c'est-à-dire qu'il suffit de relever le micro pour le couper. Le casque dispose aussi de quatre microphones intégrés pour la réduction active du bruit adaptative, ainsi que de microphones beamforming pour filtrer les bruits de fond lors des communications sans micro-perche.
Turtle Beach a conçu le Stealth Pro II avec deux batteries interchangeables, chacune offrant jusqu'à 40 heures d'autonomie. La station de charge fournie permet de maintenir la batterie de secours rechargée en permanence, pour éviter toute interruption de session.
Pour le confort, le casque combine de l'aluminium anodisé, des matériaux soft-touch, des coussinets en mousse à mémoire de forme avec système ProSpecs, pensé pour les porteurs de lunettes, et un arceau suspendu en tissu maillé. Un étui rigide est inclus dans la boîte.
Quel prix pour le Turtle Beach Stealth Pro II ?
Le Stealth Pro II sera disponible à partir du 17 mai 2026 à 349,99 €, sur le site du fabricant et dans les enseignes partenaires. Il est déjà disponible en précommande.