Le Kraken Kitty V3 Pro, modèle premuim de la gamme, mise avant tout sur trois modes de connectivité distincts : le mode sans fil Razer HyperSpeed (2,4 GHz) pour une faible latence, le Bluetooth 5.3 pour un usage mobile et une connexion filaire USB-A pour des sessions gaming prolongées. Son système lumineux Razer Chroma RGB synchronise les oreilles de chat avec plus de 300 jeux et 500 périphériques partenaires, offrant des réactions dynamiques en fonction du gameplay ou du stream.

Côté audio, il s’équipe de haut-parleurs Razer TriForce Titanium de 40 mm, d’un son surround THX Spatial Audio et d’un micro rétractable Razer HyperClear Super Wideband, pensé pour restituer une voix claire et naturelle. Les oreillettes, conçues en cuir synthétique protéiné et mousse à mémoire de forme, visent un confort prolongé avec une isolation phonique renforcée.