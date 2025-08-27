Razer revient avec deux nouveaux casques qui ne passeront pas inaperçus : les Kraken Kitty V3 Pro et V3 X. Fidèles à leurs fameuses oreilles de chat, ils misent sur des performances audio et une polyvalence pensées pour le jeu comme pour le streaming.
- Razer lance les casques Kraken Kitty V3 Pro et V3 X, adaptés pour le jeu et le streaming.
- Le modèle Pro offre une connectivité sans fil, Bluetooth et USB-A, avec un son surround THX Spatial Audio.
- Le Kraken Kitty V3 X est plus léger et abordable, avec un son surround 7.1 et une connectique universelle.
La marque Razer a récemment levé le voile sur la nouvelle génération de ses casques Kraken Kitty, une gamme qui s’est imposée au fil des années comme un incontournable du streaming. Deux modèles rejoignent aujourd’hui la famille : le Kraken Kitty V3 Pro et le Kraken Kitty V3 X, qui conservent leurs célèbres oreilles de chat tout en embarquant des évolutions techniques attendues.
Kraken Kitty V3 Pro : Razer allie performances et design
Le Kraken Kitty V3 Pro, modèle premuim de la gamme, mise avant tout sur trois modes de connectivité distincts : le mode sans fil Razer HyperSpeed (2,4 GHz) pour une faible latence, le Bluetooth 5.3 pour un usage mobile et une connexion filaire USB-A pour des sessions gaming prolongées. Son système lumineux Razer Chroma RGB synchronise les oreilles de chat avec plus de 300 jeux et 500 périphériques partenaires, offrant des réactions dynamiques en fonction du gameplay ou du stream.
Côté audio, il s’équipe de haut-parleurs Razer TriForce Titanium de 40 mm, d’un son surround THX Spatial Audio et d’un micro rétractable Razer HyperClear Super Wideband, pensé pour restituer une voix claire et naturelle. Les oreillettes, conçues en cuir synthétique protéiné et mousse à mémoire de forme, visent un confort prolongé avec une isolation phonique renforcée.
Kraken Kitty V3 X : un casque polyvalent et plus accessible
Aux côtés du modèle Pro, le Kraken Kitty V3 X propose une alternative plus légère et abordable. Pesant seulement 270 grammes, ce modèle se concentre sur la portabilité sans pour autant sacrifier les performances audio. Il intègre un micro cardioïde Razer HyperClear pour une captation vocale ciblée et des haut-parleurs TriForce de 40 mm assurant une « expérience audio équilibrée et immersive ». Le son surround 7.1 complète l'ensemble pour une spatialisation optimale.
Sa connectique jack 3,5 mm universelle garantit une compatibilité étendue avec de nombreux appareils, positionnant ce casque comme « le compagnon idéal des joueurs qui veulent avoir du style, être entendus clairement et rester connectés quelles que soient les circonstances ». Le Kraken Kitty V3 Pro et le Kraken Kitty V3 X sont d'ores et déjà disponibles à la vente aux tarifs respectifs de 199,99 euros et 69,99 euros.
Source : Communiqué de presse