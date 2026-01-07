Francis7

Ce que j’aime bien dans ce casque, c’est la quadruple connectivité et les grands écouteurs qui devraient moins faire mal aux cartilages des oreilles avec de longues session d’écoute supérieures à plusieurs heures.

Pour la connectivité, c’est intéressant de pouvoir basculer du BlueTooth au filaire prise jack afin de différer la recharge qui n’est pas compatible avec l’écoute simultanée pendant les longues sessions.

Ce qui fait que j’ai 3 casques Sony : un HIFI sans fil en fréquence radio pour l’amplificateur HC de salon, c’est pour le canapé et deux plus petits pour ordinateur. Pendant que le premier en BlueTooth est en train de se recharger, je branche le second en filaire pour prendre la relève pour continuer mes écoutes. Mais ce n’est pas du tout forcémentpour jouer. Mais le premier fait super mal à mon oreille gauche. elle doit être un peu plus grande que celle de droite.

Du coup, je trouve que le fait de pouvoir basculer entre les connectivités dans un seul casque est très intéressant.