Casque de gaming très haut de gamme, le Maxwell du constructeur américain Audeze (maintenant sous l’égide de PlayStation) va connaître une suite, simplement nommée Maxwell 2. Plus une mise à jour qu’une évolution nette, l’appareil n’introduit pas de nouveautés majeures, et ne paraît pas corriger les rares défauts pointés du doigt sur la première version.
Casque de tous les superlatifs, le Maxwell 2 est un modèle de jeu dans un corps Hifi fermé. Outre une quadruple connectivité, l’appareil intègre une architecture audio maison avec transducteur planaire, le tout dans une enveloppe premium.
Lourd et premium
Reprenant en grande partie le design du premier Maxwell, le Maxwell 2 est avant tout une sorte d’équivalent actif au récent casque de studio LCD-S20. Très sobre, et conçu à partir d’une structure métallique, ce casque de jeu dispose d’un repose-tête ajouré non-élastique (mais avec des crans de réglages), et de larges coques rondes. Ces dernières accueillent un système de plaque aimantée à l’arrière, ce qui ouvre la voie à une certaine personnalisation.
Petite amélioration par rapport à la version précédente : les coussinets en similicuir affichent une ouverture nettement plus importante, ce qui devrait les rendre plus agréables pour les grandes têtes. Bonus, ces coussinets sont à présent fixés magnétiquement. Malheureusement, si le poids de 490 g (sans microphone) de la première version était déjà problématique, Audeze enfonce le clou, et annonce pas moins de 560 g ici. Une décision franchement lunaire.
- Qualité sonore au-dessus de la concurrence
- Autonomie impressionnante
- Qualité du microphone
Tout faire ou presque
À l’instar de casques gaming haut de gamme, l’Audeze Maxwell 2 adopte une quadruple connectivité. Celle-ci s’appuie sur ce qui existait déjà avec son prédécesseur : transmission basse-latence via dongle USB Type-C ; puce Bluetooth moderne compatible LDAC et LE Audio, y compris Auracast et codec optionnel LC3+ ; USB-C audio ; entrée analogique mini-jack 3,5 mm. Malheureusement, les flux Bluetooth et le mode basse-latence ne peuvent fonctionner simultanément. Cela constituait pourtant l’un des rares reproches adressés au Maxwell 1.
Compatible avec tous les systèmes via son dongle basse-latence (PC/Mac, PlayStation, Switch, Smartphone, et Xbox dans sa version spéciale), le Maxwell 2 est pris en charge par la nouvelle version des applications PC et smartphone de la marque.
Côté autonomie, Audeze promet 80h de fonctionnement dans les modes sans-fil. Enfin, nous n’avons toujours pas droit à une technologie de réduction active des bruits.
Performance Hifi pour joueur
Contrairement à un casque de gaming classique, l’Audeze Maxwell 2 adopte la spécialité de la marque : un haut-parleur planaire maison de 90 mm. Celui-ci est équipé d’un système d’aimant Fluxor en néodyme N50, de guides-d’ondes (permettant de limiter les déphasages) Fazor, et d’une membrane ultrafine.
La nouveauté par rapport aux autres casques de la marque vient de l’apparition de la structure acoustique SLAM (Symmetric Linear Acoustic Modulator), introduite dans le casque électrostatique CRBN2 et utilisée dans le LCD-S20. Celle-ci à pour rôle de mieux réguler la pression acoustique sur la membrane, afin notamment d’améliorer la réponse dans les graves.
Enfin, la partie microphonique a elle aussi été légèrement revue. Le constructeur intègre un microphone col de cygne détachable, associé à la technologie de réduction de bruit par IA FILTER.
Déjà disponible aux USA pour respectivement 329$ (version Playstatiojn/classique) et 349$ (version Xbox), l’Audeze Maxwell 2 devrait être disponible chez nous très prochainement.