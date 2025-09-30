SteelSeries dévoile aujourd’hui l’Arctis Nova Elite, un nouveau casque sans fil haut de gamme qui entend repousser les standards du marché gaming. Pensé comme une vitrine technologique, ce modèle premium se distingue autant par ses caractéristiques audio que par sa polyvalence, mais aussi par son prix épicé.
C’est une première dans l’univers des casques dédiés au jeu vidéo ! L’Arctis Nova Elite est le tout premier casque gaming sans fil certifié Hi-Res Audio, une reconnaissance jusqu’ici majoritairement réservée aux équipements audiophiles filaires.
Un casque gaming certifié Hi-Res, une première
SteelSeries s'est donc décidé à sortir un casque qui se veut être le "nec plus ultra" du gaming. Notez plutôt, l'Arctis Nova Elite prend en charge un flux audio 96 kHz / 24 bits en sans-fil, que ce soit en 2,4 GHz ou en Bluetooth, grâce au codec LC3+ de dernière génération. Et ce n'est pas tout puisque SteelSeries promet une reproduction fidèle sur une plage étendue de 10 Hz à 40 kHz, rendue possible par des haut-parleurs de 40 mm en fibre de carbone, conçus sur mesure. On apprend aussi qu'un anneau en laiton renforce l’ensemble pour améliorer "une rigidité et une réponse piston exceptionnelle". Bref, l’objectif affiché est clair : offrir aux joueurs une qualité sonore digne d'un bon casque audiophile, sans sacrifier la liberté du sans-fil.
Des fonctionnalités en pagaille
Du côté des fonctionnalités, SteelSeries a également mis le paquet. On retrouve notamment la technologie OmniPlay, qui permet de connecter et de mixer jusqu’à quatre sources audio simultanées : PC, console (PS5, Xbox), Bluetooth et entrée ligne. Trois ports USB-C sont intégrés pour simplifier la gestion des flux. L’idée : pouvoir jouer, chatter sur Discord et écouter de la musique ou regarder TikTok, le tout sans interruption ni dégradation du son.
Le casque embarque aussi une réduction active de bruit annoncée comme la plus performante du secteur, associée à des microphones 32 kHz / 16 bits avec suppression de bruit par intelligence artificielle. SteelSeries affirme pouvoir bloquer jusqu’à 97 % des bruits ambiants. Un système à double batterie échangeable à chaud garantit par ailleurs une autonomie illimitée, tant que l’on recharge une des deux batteries à tour de rôle.
Design haut de gamme, prix premium
Co-conçu avec le designer danois Jacob Wagner, l’Arctis Nova Elite adopte un châssis entièrement métallique, des coussinets à mémoire de forme et un style sobre inspiré du minimalisme scandinave. Ce positionnement se reflète dans le prix : 649,99 €, avec une disponibilité immédiate sur le site de la marque et chez certains revendeurs.
Source : communiqué de presse