SteelSeries s'est donc décidé à sortir un casque qui se veut être le "nec plus ultra" du gaming. Notez plutôt, l'Arctis Nova Elite prend en charge un flux audio 96 kHz / 24 bits en sans-fil, que ce soit en 2,4 GHz ou en Bluetooth, grâce au codec LC3+ de dernière génération. Et ce n'est pas tout puisque SteelSeries promet une reproduction fidèle sur une plage étendue de 10 Hz à 40 kHz, rendue possible par des haut-parleurs de 40 mm en fibre de carbone, conçus sur mesure. On apprend aussi qu'un anneau en laiton renforce l’ensemble pour améliorer "une rigidité et une réponse piston exceptionnelle". Bref, l’objectif affiché est clair : offrir aux joueurs une qualité sonore digne d'un bon casque audiophile, sans sacrifier la liberté du sans-fil.