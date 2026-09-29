Bose a discrètement déployé début septembre une mise à jour importante pour son QuietComfort Ultra Headphones Gen 2. Le casque devient le premier modèle de la marque à prendre en charge le Bluetooth LE Audio et Auracast, encore proposés en bêta.
Le firmware 10.12.12 est disponible depuis le 8 septembre sur le QuietComfort Ultra Headphones Gen 2. Cette mise à jour ajoute plusieurs fonctions attendues, à commencer par le Bluetooth LE Audio et Auracast. Bose rejoint ainsi les fabricants qui commencent progressivement à adopter ce nouveau mode de diffusion audio sans fil.
Un manque que nous relevions dans notre test
Cette évolution vient corriger l’une des principales réserves émises lors de notre test du Bose QuietComfort Ultra Headphones Gen 2. Malgré sa puce Bluetooth 5.4, nous regrettions en effet l’absence de LE Audio sur un casque aussi haut de gamme, alors que son matériel semblait parfaitement capable de prendre en charge cette technologie.
- Son puissant.
- Bon équilibre tonal
- Isolation active au sommet
Auracast permet notamment à une source compatible de diffuser un même flux audio vers plusieurs casques ou écouteurs, mais aussi de rejoindre des diffusions publiques sans passer par l’appairage Bluetooth classique. Bose précise que cette prise en charge concerne les appareils Android et Windows compatibles.
La mise à jour 10.12.12 ajoute également un mode de son spatial 5.1 avec suivi des mouvements de tête sur certains appareils Android, ainsi que plusieurs améliorations liées à l’USB-C, notamment pour l’équilibre entre le son du jeu et les communications vocales et pour certaines applications de visioconférence.
Un autre casque Bose doit suivre
Le QuietComfort Ultra Headphones Gen 2 ne devrait pas rester longtemps seul. Bose a confirmé que le QuietComfort Headphones Gen 2 serait le prochain modèle à recevoir la prise en charge du LE Audio et d’Auracast en bêta.
L’arrivée de Bose constitue surtout un nouveau signal pour Auracast, qui commence progressivement à gagner du terrain chez les grands fabricants. Reste maintenant à voir à quel rythme la marque étendra cette compatibilité au reste de sa gamme et quand cette prise en charge sortira de bêta.