Auracast permet notamment à une source compatible de diffuser un même flux audio vers plusieurs casques ou écouteurs, mais aussi de rejoindre des diffusions publiques sans passer par l’appairage Bluetooth classique. Bose précise que cette prise en charge concerne les appareils Android et Windows compatibles.



La mise à jour 10.12.12 ajoute également un mode de son spatial 5.1 avec suivi des mouvements de tête sur certains appareils Android, ainsi que plusieurs améliorations liées à l’USB-C, notamment pour l’équilibre entre le son du jeu et les communications vocales et pour certaines applications de visioconférence.