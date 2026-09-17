Pionnier de l’écouteur clip d’oreille aux côtés de Huawei, Bose n’avait pas sorti de nouveauté dans ce format depuis les premiers Ultra Open Earbuds, création pour le moins haut de gamme. Cette rentrée 2026 est l’occasion pour le constructeur américain de se remettre sur le devant de la scène, avec les Ultra Open Earbuds (2nd Gen), mais également avec des écouteurs plus abordables, les Sport Open Earbuds.
Rien de bien nouveau, puisque Bose mise sur ce qui a fait sa force, comme une ergonomie à base de boutons, un certain savoir-faire en matière d’architecture audio, mais également une excellente qualité en appel. Deux produits, pour une philosophie pas si éloignée.
Sport Open Earbuds : l’expérience sportive à la sauce Bose
Plutôt simples en apparence, les Bose Sport Open Earbuds sont des true wireless colorés, qui s’appuient sur un principe de boutons texturés (assez discrets) et sur une construction faisant la part belle au silicone doux. Trois coloris sont annoncés : noir/bleu ; vert eucalyptus/jaune ; blanc/vert pâle.
Chaque écouteur pèse 10 g, contre 50 g pour l’étui de chargement. Le constructeur met ici l’accent sur le côté sportif, notamment avec une résistance IP54 pour les écouteurs (ce qui n’a rien d’exceptionnel sur un tel produit), et une résistance à la poussière pour le boitier. Ce dernier se démarque par son capot semi-transparent, permettant de vérifier si les écouteurs sont bien présents.
Concernant la connectivité, les choses sont assez simples : une puce Bluetooth 5.4, avec multipoint et Fast Pair. La marque ne met en avant ni compatibilité LE Audio, ni prise en charge de codecs avancés. Bose conserve toutefois quelques atouts dans sa manche, comme la compatibilité Google Find Hub, l’intégration d’Alexa+ (sorte d’assistant IA d’Amazon), et la présence de raccourcis Spotify Tap et Apple Music.
Enfin, l’autonomie est annoncée à 7 h en simple charge, et jusqu’à 22 h en comptant le boitier. Disponible à partir du 15 octobre, et dès maintenant en précommande, les Bose Sport Open Earbuds sont annoncés à 199,95 euros.
Ultra Open Earbuds (2nd Gen) : les mêmes en mieux
Successeurs des premiers Ultra au format ouvert, les Ultra Open Earbuds (2nd Gen) reprennent le design si reconnaissable de leurs aînés, mais apportent quelques touches nouvelles, comme un capuchon métallique sur la structure, et de nouveaux coloris : noir, blanc, cerise, olive, et sky pink . L’approche plus premium que la moyenne se retrouve dans l’usage.
Certes les écouteurs sont largement taillés pour un usage sportif, mais Bose s’attarde davantage sur l’aspect technologique et la qualité sonore, avec notamment la présence de la technologie de son 3D TrueSpatial. Pour l’occasion, le constructeur présente un nouveau mode, Cinéma. Autre nouveauté, la fonction Auto Volume, qui ajuste le niveau sonore en fonction du bruit environnant. Surtout, la connectivité est un peu plus poussée, avec une puce Bluetooth Snapdragon Sound compatible AptX Adaptive. L’autonomie est annoncée à 9 h en simple charge, auxquels s’ajoutent les 19,5 h du boîtier (28,5 h en tout donc).
Disponible à partir du 1 octobre, et dès maintenant en précommande, les Bose Ultra Open Earbuds (2nd Gen) sont annoncés à 299,95 euros. Un tarif qui place les écouteurs au sommet de la hiérarchie des clips d’oreilles, au-dessus des très bons Huawei FreeClip 2 et Shokz OpenDot 2.