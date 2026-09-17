Certes les écouteurs sont largement taillés pour un usage sportif, mais Bose s’attarde davantage sur l’aspect technologique et la qualité sonore, avec notamment la présence de la technologie de son 3D TrueSpatial. Pour l’occasion, le constructeur présente un nouveau mode, Cinéma. Autre nouveauté, la fonction Auto Volume, qui ajuste le niveau sonore en fonction du bruit environnant. Surtout, la connectivité est un peu plus poussée, avec une puce Bluetooth Snapdragon Sound compatible AptX Adaptive. L’autonomie est annoncée à 9 h en simple charge, auxquels s’ajoutent les 19,5 h du boîtier (28,5 h en tout donc).