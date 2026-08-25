Shokz renouvelle son entrée de gamme d’écouteurs sans fil ouverts avec des OpenFit Air 2 plus compacts, plus légers et capables de tenir jusqu’à 36 heures avec leur boîtier. À 139 euros, ils marchent toutefois un peu sur les pieds des OpenFit 2.

Les écouteurs sans fil ouverts OpenFit Air 2 possèdent une certification IP55. ©Shokz
Les écouteurs sans fil ouverts OpenFit Air 2 possèdent une certification IP55. ©Shokz

Entendre sa musique sans se couper de ce qui se passe autour. C’est toujours la promesse des OpenFit Air, que Shokz fait évoluer avec une deuxième génération plus discrète et surtout plus endurante. Les écouteurs sans fil restent posés devant le conduit auditif, laissant passer circulation, conversations ou annonces dans les transports.

Le format vise autant les sportifs que ceux qui supportent mal le port d'écouteurs intra-auriculaires pendant plusieurs heures.

Plus légers et moins sensibles aux fausses manipulations

Chaque écouteur descend à 7,2 grammes, contre 8,7 grammes sur la balance pour la génération précédente. Shokz a également revu le crochet en alliage de nickel-titane et réduit de 10,5% la taille du boîtier. Autre changement bienvenu, les surfaces tactiles laissent place à des commandes sensibles à la pression, moins faciles à déclencher accidentellement.

À lire aussi
On a visité les usines de Shokz en Chine : le secret des écouteurs que les sportifs ne quittent plus
News

Du côté du son, le système Bassphere repose sur deux transducteurs de 11,8 mm, dont Shokz revendique des performances acoustiques comparables à celles d’un haut-parleur rond de 16 mm. OpenBass 2.0 renforce les graves, tandis que DirectPitch limite les fuites sonores. Quatre microphones avec réduction du bruit par IA s’occupent des appels. Le Bluetooth 6.1 et le multipoint complètent l’ensemble. Les écouteurs sont certifiés IP55, contre IP54 pour le boîtier.

Shokz OpenFit Pro
Shokz OpenFit Pro
Shokz OpenFit Pro
  • Extension dans les basses, et tenue à haut volume
  • Bon équilibre général
  • Très confortable
amazon.fr249,00 €
8  / 10
Shokz OpenFit 2
Shokz OpenFit 2
  • Bon équilibre pour des écouteurs ouverts
  • Confort idéal
  • Commandes complètes et adaptées au sport
amazon.fr139,00 €
8  / 10
Shokz OpenFit
Shokz OpenFit
  • Confort général
  • Construction
  • Son très ouvert
amazon.fr108,18 €
6  / 10

36 heures d’autonomie, mais un positionnement délicat

Le progrès le plus tangible concerne l’endurance. Les OpenFit Air 2 annoncent 8 heures d’écoute par charge et jusqu’à 36 heures avec le boîtier, contre 6 et 28 heures sur la génération précédente. Dix minutes de recharge permettraient en outre à ces écouteurs de récupérer trois heures d’utilisation.

Les OpenFit Air 2 et leur boîtier de recharge. ©Shokz

Disponibles dès maintenant en noir, blanc et bleu glacier, ils sont vendus 139 euros. Ils prennent place entre les OpenFit Air à 109 euros et les OpenFit 2, actuellement affichés à 159 euros au lieu de 189 euros chez Shokz, mais déjà proposés à 139 euros chez certains revendeurs. Le sommet de la gamme reste occupé par les OpenFit Pro à 249 euros.

Shokz améliore donc sérieusement la formule de ses Air, mais la proximité tarifaire avec les OpenFit 2 risque de compliquer le choix du consommateur.

À découvrir
Quels sont les meilleurs écouteurs sans fil en 2026 ?
Comparatif