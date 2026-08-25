Entendre sa musique sans se couper de ce qui se passe autour. C’est toujours la promesse des OpenFit Air, que Shokz fait évoluer avec une deuxième génération plus discrète et surtout plus endurante. Les écouteurs sans fil restent posés devant le conduit auditif, laissant passer circulation, conversations ou annonces dans les transports.

Le format vise autant les sportifs que ceux qui supportent mal le port d'écouteurs intra-auriculaires pendant plusieurs heures.