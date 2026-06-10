À Shenzhen, j'ai compris pourquoi les écouteurs Shokz plaisent autant aux sportifs et, depuis peu, au grand public. Ils ne sont pas seulement pensés pour diffuser du son, mais pour se faire oublier. Sous un bonnet de trail, derrière une mèche de cheveux, avec des lunettes, un casque, de la sueur, du froid ou plusieurs heures d'entraînement, un produit sportif ne doit jamais devenir un problème pour la marque. En visitant les installations de Shokz le mois dernier, du laboratoire à l'usine d'assemblage, puis jusqu'à la fabrication du silicone, j'ai découvert une entreprise chinoise qui ne se contente plus de produire pour les autres. Elle fabrique son propre avantage compétitif, gramme par gramme, test après test.

« Nous sommes presque tous ingénieurs »

La première rencontre donne le ton. Ken Chen, cofondateur de Shokz, n'a rien d'un patron californien venu vendre une fable de garage. Il raconte au contraire une histoire plus rugueuse, plus industrielle, plus chinoise aussi. « L'inspiration est facile, l'innovation est vraiment difficile », lâche-t-il devant quelques journalistes venus d'Europe et d'Asie. La phrase pourrait sonner comme un slogan. Elle prend un autre relief quand on visite, le lendemain, les salles où Shokz plie, tord, chauffe, refroidit, asperge et éventre ses propres produits.