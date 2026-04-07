Le numéro de modèle constitue le premier indice solide. Les Galaxy Buds utilisent traditionnellement la série SM-R. Le passage à SM-U signale un produit d'une nature différente, confirmant les rumeurs qui circulent depuis mars 2025. Le leaker Ice Universe avait alors évoqué un projet à conduction osseuse sous le nom de code « Able ». La présentation serait prévue en juillet, aux côtés des Galaxy Z Fold et Z Flip.

Selon le Seoul Economic Daily, Samsung prévoirait de produire 1,7 million d'unités cette année, soit 15 % de ses expéditions totales d'écouteurs. Le lancement coïnciderait avec l'événement Unpacked d'été. Les Galaxy Buds 4, sortis en mars, ont d'ailleurs été lancés plus tôt que d'habitude, comme pour libérer le calendrier.

Reste que Samsung arrive sur un terrain déjà balisé. Shokz domine le segment avec une gamme complète. Sony et Bose ont exploré la voie « open-ear » avec les LinkBuds et les Ultra Open Earbuds. Leur choix s'est porté sur la conduction aérienne plutôt qu'osseuse. Ni le design, ni le prix, ni les spécifications techniques des Galaxy Buds Able n'ont encore fuité.