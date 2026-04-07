Samsung s'apprête à lancer un tout nouveau type d'écouteurs, basés sur la conduction osseuse. Derrière ce virage technique, un marché en plein essor porté par des usages que les intra-auriculaires classiques ne couvrent pas.
Depuis 2019, Samsung a décliné sa gamme d'écouteurs sans fil en versions classiques, Pro, FE et même les originaux Buds Live. Comme le rapportent Android Authority et SamMobile, le constructeur prépare désormais une catégorie inédite. Les noms « Galaxy Buds Able » et « Galaxy Able » ont été repérés dans le code de l'application Galaxy Wearable. Le numéro de modèle SM-U600 les accompagne.
Samsung entre sur un marché dominé par Shokz
Le numéro de modèle constitue le premier indice solide. Les Galaxy Buds utilisent traditionnellement la série SM-R. Le passage à SM-U signale un produit d'une nature différente, confirmant les rumeurs qui circulent depuis mars 2025. Le leaker Ice Universe avait alors évoqué un projet à conduction osseuse sous le nom de code « Able ». La présentation serait prévue en juillet, aux côtés des Galaxy Z Fold et Z Flip.
Selon le Seoul Economic Daily, Samsung prévoirait de produire 1,7 million d'unités cette année, soit 15 % de ses expéditions totales d'écouteurs. Le lancement coïnciderait avec l'événement Unpacked d'été. Les Galaxy Buds 4, sortis en mars, ont d'ailleurs été lancés plus tôt que d'habitude, comme pour libérer le calendrier.
Reste que Samsung arrive sur un terrain déjà balisé. Shokz domine le segment avec une gamme complète. Sony et Bose ont exploré la voie « open-ear » avec les LinkBuds et les Ultra Open Earbuds. Leur choix s'est porté sur la conduction aérienne plutôt qu'osseuse. Ni le design, ni le prix, ni les spécifications techniques des Galaxy Buds Able n'ont encore fuité.
Pourquoi la conduction osseuse séduit bien au-delà des sportifs
Le principe est simple. Au lieu d'envoyer le son dans le conduit auditif, les transducteurs transmettent des vibrations via les os du crâne. L'oreille interne reçoit le signal directement. Le tympan n'est pas sollicité. Le canal auditif reste ouvert.
Les implications dépassent le running ou le vélo. Pour un parent qui garde un œil sur ses enfants, cette technologie permet d'écouter un podcast sans rater un appel ou un cri. Pour un cycliste urbain, elle maintient la perception du trafic. Pour les personnes sujettes aux acouphènes ou à l'inconfort des embouts intra-auriculaires, c'est souvent la seule option viable sur la durée.
La question de la santé auditive pèse aussi dans la balance. L'OMS estime que plus d'un milliard de jeunes risquent des dommages liés à l'écoute prolongée au casque. La conduction osseuse contourne partiellement ce risque en évitant la pression directe sur le tympan. Samsung pourrait exploiter cet argument dans son marketing. Ce serait cohérent avec ses ambitions « wellness » affichées depuis la Galaxy Watch et la Galaxy Ring.
Le compromis reste connu des utilisateurs de Shokz : la restitution des basses souffre par nature de ce mode de transmission. Si Samsung parvient à réduire cet écart, le pari sera gagné. Dans le cas contraire, les Galaxy Buds Able resteront un produit de niche sportive face à des Buds 4 Pro déjà très convaincants.