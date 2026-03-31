Au cœur de cette solution, Samsung mise sur une découverte issue d’une étude menée par l’université de Nagoya. Comme l’explique SamMobile, les chercheurs ont observé qu’un signal sonore précis, à 100 Hz, pouvait avoir un effet sur le système vestibulaire, responsable de l’équilibre dans l’oreille interne.

C’est ce principe que reprend l’application Hearapy, disponible sur Android. Elle diffuse une onde sonore calibrée, que l’utilisateur doit écouter pendant quelques minutes. L’objectif est de stimuler l’oreille interne afin de réduire les sensations de déséquilibre à l’origine du mal des transports.

Samsung indique qu’une écoute d’environ une minute pourrait suffire à atténuer les symptômes pendant jusqu’à deux heures. Le volume doit être suffisamment élevé pour être efficace, sans toutefois devenir inconfortable.

Le constructeur recommande l’utilisation de ses Galaxy Buds4 Pro, mais l’application peut théoriquement fonctionner avec d’autres écouteurs ou casques. L’efficacité dépendra alors de la capacité du matériel à reproduire correctement cette fréquence.