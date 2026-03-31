Samsung teste une solution inattendue contre le mal des transports. Une simple fréquence sonore pourrait suffire à atténuer les symptômes.
Le mal des transports touche encore de nombreux utilisateurs, que ce soit en voiture, en train ou en avion. Face à ce phénomène difficile à anticiper, les solutions restent souvent limitées à des médicaments ou à des habitudes d’évitement. Samsung explore une approche différente, en s’appuyant sur des recherches scientifiques pour proposer une alternative sonore. Avec son application Hearapy, le constructeur tente de transformer de simples écouteurs en outil capable d’agir directement sur l’équilibre. Une proposition intrigante, à la croisée de la technologie et de la physiologie.
Une fréquence sonore pour stimuler l’oreille interne
Au cœur de cette solution, Samsung mise sur une découverte issue d’une étude menée par l’université de Nagoya. Comme l’explique SamMobile, les chercheurs ont observé qu’un signal sonore précis, à 100 Hz, pouvait avoir un effet sur le système vestibulaire, responsable de l’équilibre dans l’oreille interne.
C’est ce principe que reprend l’application Hearapy, disponible sur Android. Elle diffuse une onde sonore calibrée, que l’utilisateur doit écouter pendant quelques minutes. L’objectif est de stimuler l’oreille interne afin de réduire les sensations de déséquilibre à l’origine du mal des transports.
Samsung indique qu’une écoute d’environ une minute pourrait suffire à atténuer les symptômes pendant jusqu’à deux heures. Le volume doit être suffisamment élevé pour être efficace, sans toutefois devenir inconfortable.
Le constructeur recommande l’utilisation de ses Galaxy Buds4 Pro, mais l’application peut théoriquement fonctionner avec d’autres écouteurs ou casques. L’efficacité dépendra alors de la capacité du matériel à reproduire correctement cette fréquence.
Une piste prometteuse, mais encore à confirmer
Cette approche se distingue nettement des méthodes traditionnelles. Plutôt que de traiter les symptômes a posteriori, elle cherche à agir en amont, directement sur les mécanismes physiologiques du mal des transports.
L’idée reste toutefois expérimentale. Les résultats observés en laboratoire ne garantissent pas une efficacité identique pour tous les utilisateurs. Plusieurs paramètres entrent en jeu, comme la sensibilité individuelle, les conditions d’écoute ou encore le type d’équipement utilisé.
Samsung ne présente pas Hearapy comme une solution miracle, mais comme une option supplémentaire à tester. L’application peut être utilisée de manière ponctuelle, avec la possibilité de répéter l’écoute si nécessaire.
Cette initiative illustre aussi une tendance plus large : utiliser les appareils du quotidien, comme les écouteurs, pour proposer des usages liés au bien-être et à la santé. Reste à voir si cette méthode parviendra à convaincre au-delà des premiers essais, et si elle pourra s’imposer comme une alternative crédible aux solutions existantes.