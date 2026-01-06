Pendant que Tim Cook empile les brevets, une start-up parisienne pose le matériel sur la table. Naox dévoile au CES des écouteurs capables de lire votre activité cérébrale. Apple n’a qu’à bien se tenir : le futur de la santé connectée parle français.
Les rumeurs enflent depuis des mois : les prochains AirPods pourraient analyser votre cerveau au quotidien. Sauf que cette technologie n'est plus de la science-fiction californienne. Naox Technologies, une jeune pousse de l'Hexagone, a profité du CES pour présenter « Wave », un prototype qui transforme votre canal auditif en fenêtre sur votre cortex. Une avancée concrète qui grille la politesse aux géants de la Tech.
Naox Wave : l'EEG grand public, enfin ?
Ne confondez pas tout. Naox dispose déjà du « Link NX01 », un dispositif médical certifié conçu pour le suivi de l'épilepsie en milieu hospitalier ou à domicile. Ce qui nous intéresse ici, c'est le « Wave », leur déclinaison grand public dévoilée à Las Vegas. Ces écouteurs intra-auriculaires intègrent des électrodes miniatures capables de réaliser un électroencéphalogramme (EEG) en continu.
Contrairement aux bandeaux disgracieux habituels, ils exploitent la pression naturelle dans l'oreille pour capter les signaux électriques de votre cerveau. Prévus pour une sortie fin 2026, ils promettent de mesurer votre concentration ou votre niveau de relaxation directement dans une app. Attention toutefois au mirage : la marque insiste, le Wave n'est pas un outil de diagnostic médical et ne remplacera pas votre neurologue.
Apple doublée sur sa propre ligne de course
C'est ici que ça devient intéressant pour le marché. Alors qu'on vous disait d'attendre avant de vous jeter sur les Airpods Pro 3, Naox ne compte pas uniquement vendre ses propres écouteurs. Leur pari ? Vendre la technologie sous licence à des tiers.
Plutôt que de bâtir un écosystème fermé à la manière de Health, le futur service médical d'Apple, les Français pourraient équiper vos futurs casques Sony ou JBL. C'est une approche maline : inonder le marché via des partenaires établis avant que la Pomme ne verrouille le secteur avec ses solutions propriétaires. Si cela fonctionne, l'analyse mentale pourrait se banaliser aussi vite que le suivi du sommeil, s'intégrant peut-être même à des outils comme l'application Journal sur iPhone pour corréler humeur et ondes cérébrales.