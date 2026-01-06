C'est ici que ça devient intéressant pour le marché. Alors qu'on vous disait d'attendre avant de vous jeter sur les Airpods Pro 3, Naox ne compte pas uniquement vendre ses propres écouteurs. Leur pari ? Vendre la technologie sous licence à des tiers.​

Plutôt que de bâtir un écosystème fermé à la manière de Health, le futur service médical d'Apple, les Français pourraient équiper vos futurs casques Sony ou JBL. C'est une approche maline : inonder le marché via des partenaires établis avant que la Pomme ne verrouille le secteur avec ses solutions propriétaires. Si cela fonctionne, l'analyse mentale pourrait se banaliser aussi vite que le suivi du sommeil, s'intégrant peut-être même à des outils comme l'application Journal sur iPhone pour corréler humeur et ondes cérébrales.