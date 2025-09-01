La startup britannique Somni présente les SomniBuds, des écouteurs conçus pour le sommeil. Ultra-fins, ils promettent une autonomie illimitée, sans aucune recharge.
- Les SomniBuds sont des écouteurs ultra-fins de 3 mm conçus pour le sommeil.
- Ces écouteurs fonctionnent sans batterie, se rechargeant grâce à un matelas spécial placé sous l'oreiller.
- Ils seront disponibles via Kickstarter, avec un prix de lancement de 199 dollars pour les premiers contributeurs.
Le manque de sommeil est l'un des maux du siècle, et de nombreux constructeurs se sont engouffrés dans la brèche pour vous faire retrouver les bras de Morphée. Le marché des accessoires dédiés au sommeil attire de plus en plus de fabricants, entre bouchons intelligents, bagues connectées et écouteurs spécialisés. Bose avait tenté l’aventure avec ses Sleepbuds, aujourd'hui abandonnés, tandis que des produits comme les bouchons d'oreilles Loop Dream occupent aujourd’hui le créneau. C’est dans ce contexte que Somni, une jeune société britannique, annonce les SomniBuds. Ces écouteurs se distinguent par leur design extra-plat de seulement 3 mm, censé convenir à toutes les positions de sommeil, et surtout par une promesse intrigante : ils n’auraient jamais besoin d’être rechargés.
Pas de batterie, pas de recharge grâce à un matelas à placer sur votre lit
Le fonctionnement des SomniBuds repose sur une approche inédite. Contrairement aux écouteurs traditionnels équipés d’une batterie et d’un boîtier de charge, ceux-ci s’appuient sur le SomniMat, un tapis de recharge conçu spécialement. Placé sous l’oreiller ou le matelas, il transmet l’énergie sans fil aux écouteurs pendant la nuit, assurant leur fonctionnement continu.
Cette solution permettrait d’éliminer la contrainte des recharges quotidiennes, un avantage évident pour un accessoire destiné à accompagner le sommeil. Reste toutefois à savoir si la transmission sera suffisamment stable, quel que soit le côté choisi pour dormir ou la position adoptée. Les premiers retours publiés par Shortlist, qui a pu les tester, se veulent encourageants, mais soulèvent plusieurs questions.
Outre leur conception plate et discrète, les SomniBuds seraient également quatre fois plus petits que la plupart des modèles concurrents, et ne nécessiteraient aucune application mobile dédiée. Ils pourraient ainsi diffuser directement de la musique, des podcasts, des films ou encore du bruit blanc via une simple connexion Bluetooth pour vous accompagner dans votre sommeil.
Un projet Kickstarter en quête de financements pour devenir réalité
Les SomniBuds ne sont pas encore disponibles en magasin. Somni prévoit de les lancer via une campagne Kickstarter dans les prochaines semaines. Le prix annoncé est de 229 dollars (environ 192 euros), mais les premiers soutiens pourront obtenir une remise de 33 %, ramenant le tarif à 199 dollars (environ 170 euros). Pour 1 dollar, il est même possible de réserver une place parmi les 300 contributeurs qui bénéficieront de cette offre, avec en prime une paire supplémentaire d’écouteurs.
Comme pour tout projet financé par le grand public, des précautions d’usage s’imposent : il n’existe aucune garantie que le produit arrive en version finale, ni sur la date exacte de disponibilité. Mais si la technologie tenait ses promesses, Somni pourrait bien offrir une alternative intéressante aux dormeurs en quête d’une solution confortable et simple pour accompagner leurs nuits.