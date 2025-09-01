Le fonctionnement des SomniBuds repose sur une approche inédite. Contrairement aux écouteurs traditionnels équipés d’une batterie et d’un boîtier de charge, ceux-ci s’appuient sur le SomniMat, un tapis de recharge conçu spécialement. Placé sous l’oreiller ou le matelas, il transmet l’énergie sans fil aux écouteurs pendant la nuit, assurant leur fonctionnement continu.

Cette solution permettrait d’éliminer la contrainte des recharges quotidiennes, un avantage évident pour un accessoire destiné à accompagner le sommeil. Reste toutefois à savoir si la transmission sera suffisamment stable, quel que soit le côté choisi pour dormir ou la position adoptée. Les premiers retours publiés par Shortlist, qui a pu les tester, se veulent encourageants, mais soulèvent plusieurs questions.

Outre leur conception plate et discrète, les SomniBuds seraient également quatre fois plus petits que la plupart des modèles concurrents, et ne nécessiteraient aucune application mobile dédiée. Ils pourraient ainsi diffuser directement de la musique, des podcasts, des films ou encore du bruit blanc via une simple connexion Bluetooth pour vous accompagner dans votre sommeil.