La particularité de la puce Thus résiderait dans son architecture dite « compute-in-memory ». Contrairement aux processeurs traditionnels qui déplacent constamment les données entre la mémoire et l’unité de calcul, Thus effectuerait les opérations là où les données résident. Selon Steven Yang, PDG d’Anker, cette méthode éliminerait les allers-retours énergivores de paramètres, une étape indispensable pour chaque inférence sur les puces classiques. En plaçant le calcul là où le modèle est stocké, Anker optimiserait radicalement la consommation électrique.

Cette efficacité énergétique permettrait d’embarquer des réseaux neuronaux bien plus vastes dans des appareils miniatures. Là où les puces actuelles se limitent à quelques centaines de milliers de paramètres pour ne pas vider la batterie, Thus en manipulerait plusieurs millions. Cette puissance décuplée offrirait la possibilité de traiter les bruits environnementaux les plus complexes avec une précision chirurgicale. Le processeur pourrait ainsi analyser et filtrer des sons imprévisibles que les algorithmes actuels peinent encore à masquer totalement.

Enfin, la taille réduite de ce composant en ferait une solution idéale pour les objets connectés et les accessoires IoT. En se focalisant sur les écouteurs, Anker s’attaquerait au segment le plus exigeant en termes d’intégration. La puce Thus serait capable de rester active en permanence sans impacter l’autonomie, garantissant un traitement audio en temps réel d’une fluidité exemplaire. Cette prouesse technologique marquerait le passage d’Anker du statut de simple fabricant d’accessoires à celui de véritable concepteur de silicium de pointe.