Alors que la course à l’intelligence artificielle se joue souvent dans le cloud, Anker s’apprête à révolutionner nos appels téléphoniques grâce à un processeur maison capable de prouesses locales inédites.
Dans le brouhaha urbain, passer un appel reste une épreuve pour nos écouteurs sans fil. Si la réduction de bruit active a fait des progrès notables, l’isolation de la voix dans des environnements extrêmes demeure le point faible de nombreux modèles pourtant haut de gamme. Pour relever ce défi, Anker vient d’annoncer la création de Thus, une puce d’un genre nouveau. En intégrant l’intelligence artificielle directement au cœur du matériel, le constructeur promet une clarté sonore inégalée, capable de distinguer votre voix du chaos ambiant sans la déformer. Derrière cette avancée technique, c’est toute notre manière de communiquer en mobilité qui s’apprêterait à changer radicalement.
Une IA stockée au plus près des données
La particularité de la puce Thus résiderait dans son architecture dite « compute-in-memory ». Contrairement aux processeurs traditionnels qui déplacent constamment les données entre la mémoire et l’unité de calcul, Thus effectuerait les opérations là où les données résident. Selon Steven Yang, PDG d’Anker, cette méthode éliminerait les allers-retours énergivores de paramètres, une étape indispensable pour chaque inférence sur les puces classiques. En plaçant le calcul là où le modèle est stocké, Anker optimiserait radicalement la consommation électrique.
Cette efficacité énergétique permettrait d’embarquer des réseaux neuronaux bien plus vastes dans des appareils miniatures. Là où les puces actuelles se limitent à quelques centaines de milliers de paramètres pour ne pas vider la batterie, Thus en manipulerait plusieurs millions. Cette puissance décuplée offrirait la possibilité de traiter les bruits environnementaux les plus complexes avec une précision chirurgicale. Le processeur pourrait ainsi analyser et filtrer des sons imprévisibles que les algorithmes actuels peinent encore à masquer totalement.
Enfin, la taille réduite de ce composant en ferait une solution idéale pour les objets connectés et les accessoires IoT. En se focalisant sur les écouteurs, Anker s’attaquerait au segment le plus exigeant en termes d’intégration. La puce Thus serait capable de rester active en permanence sans impacter l’autonomie, garantissant un traitement audio en temps réel d’une fluidité exemplaire. Cette prouesse technologique marquerait le passage d’Anker du statut de simple fabricant d’accessoires à celui de véritable concepteur de silicium de pointe.
De futurs écouteurs bientôt disponibles pour tester cette nouvelle technologie
Pour accompagner ce nouveau cerveau électronique, Anker ne ferait pas les choses à moitié sur le plan matériel. Les futurs écouteurs de la gamme Soundcore, qui pourraient être les Liberty 5 Pro et Pro Max selon les dernières fuites, embarqueraient pas moins de huit systèmes microélectromécaniques. Ce dispositif serait complété par deux capteurs à conduction osseuse, une technologie de pointe pour capter les vibrations de la voix directement via la mâchoire. Ce duo matériel et logiciel permettrait à la puce Thus de s’isoler des nuisances sonores les plus extrêmes.L’objectif affiché par le constructeur serait de proposer un audio parfaitement limpide, que l’utilisateur se trouve dans une rue venteuse ou un quai de métro bondé. Traditionnellement, une telle isolation entraîne souvent une compression de la voix qui la rend robotique ou difficile à saisir. Grâce à la puissance de calcul de Thus, Anker espère conserver toute la richesse et le naturel du timbre vocal. Ces futurs écouteurs sans fil se positionneraient directement face aux ténors du marché comme les AirPods Pro 3 de chez Apple ou les WF-1000XM6 de Sony.
Il faudra néanmoins patienter jusqu’à l’Anker Day, prévu le 21 mai prochain, pour obtenir tous les détails techniques et découvrir les autres fonctionnalités dopées à l’IA.