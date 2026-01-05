La start-up Subtle part à l'assaut des géants de la Tech avec de nouveaux écouteurs IA particulièrement performants.
Capable de transcrire des conversations ou de réaliser des traductions instantanées, les écouteurs IA ont un bel avenir devant eux. Le domaine a rapidement été investi par les grands de la Tech : on connait déjà, par exemple, les AirPods Pro 3, les Honor Earbuds Open ou encore les Pixel Buds Pro 2. Une start-up vient aussi de dévoiler une solution prometteuse lors du CES 2026, qui bat actuellement son plein. On fait le point.
Une belle avancée pour les transcriptions vocales
On le sait, la saisie vocale est de plus en plus utilisée ces temps-ci. Mais elle a un défaut de taille : il est nécessaire de porter la voix et de bien articuler pour obtenir des résultats satisfaisants. C'est justement ce problème que la start-up Subtle Computing a voulu résoudre. Basée à Palo-Alto, elle a levé 6 millions de dollars et collabore notamment avec les sociétés Qualcomm et Nothing.
Subtle a développé les Voicebuds, des écouteurs spécialement conçus pour les environnements bruyants. Capables d'entendre les chuchotements, ils utilisent un modèle d'apprentissage automatique intégré et afficheraient 5 fois moins d'erreur de transcription que les AirPods Pro 3 d'Apple. Les démonstrations se sont révélées plutôt encourageantes.
Subtle souhaite avant tout offrir une alternative aux nombreuses apps de dictée vocale IA disponibles sur le marché. Comme l'a expliqué son PDG au média TechCrunch, « la voix permet de faire beaucoup plus de choses qu'un clavier, et ce, de manière naturelle. Cependant, nous avons remarqué qu'elle est rarement utilisée comme interface en présence d'autres personnes. Grâce à notre modèle d'isolation acoustique, nous offrons aux consommateurs la possibilité de bénéficier d'une interface vocale sous la forme de nos écouteurs.»
Une commercialisation, pour l'instant, limitée
Hormis la transcription vocale, les VoiceBuds peuvent être utilisés pour répondre à des appels, écouter de la musique, dicter dans n'importe quelle app ou encore, converser avec l'IA sans avoir à appuyer sur un seul bouton. Ils réduisent considérablement le bruit environnant et disposent d'un système multi-microphones. Compatibles avec les systèmes iOS et Mac, ils ne prennent toutefois pas en charge la commande « Dis Siri. »
Ces dispositifs, pour l'instant en précommande, sont proposés au prix de 199 $ : une app iOS est fournie pour un an et permet d'accéder à des fonctions premium comme la dictée instantanée et la transcription vocale. Une fois ce délai passé, il faudra compter 17 $ par mois pour l'utiliser. Le site indique toutefois qu' « après un an, (il est possible de) passer à la version gratuite avec limitation de débit à tout moment, sans abonnement. »
Ces écouteurs innovants devraient être lancés au printemps 2026 aux États-Unis. Impossible, à ce stade, de savoir quand ils seront proposés dans le reste du monde mais on espère qu'ils traverseront un jour l'Atlantique !