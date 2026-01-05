Ces dispositifs, pour l'instant en précommande, sont proposés au prix de 199 $ : une app iOS est fournie pour un an et permet d'accéder à des fonctions premium comme la dictée instantanée et la transcription vocale. Une fois ce délai passé, il faudra compter 17 $ par mois pour l'utiliser. Le site indique toutefois qu' « après un an, (il est possible de) passer à la version gratuite avec limitation de débit à tout moment, sans abonnement. »