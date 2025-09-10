AlterEgo permet déjà de rédiger un texte, de chercher une information en ligne ou de contrôler une application avec la seule parole intérieure. Le casque intègre une caméra frontale qui enrichit les interactions : l’IA peut répondre à des questions contextuelles en prenant en compte l’environnement visuel.

Thad Starner, professeur à Georgia Tech, imagine l’usage du casque dans des lieux saturés de bruit, comme les aéroports ou les ponts d’envol de porte-avions. Les techniciens ou pilotes pourraient échanger sans avoir à crier ni à enlever leur équipement de protection. À l’inverse, dans des opérations spéciales où le silence reste vital, la parole intérieure constituerait un canal sûr. Il ajoute que des personnes privées de voix, comme le regretté Val Kilmer dans sa dernière apparition au cinéma dans Top Gun, qui avait bénéficié des services de l'IA pour retranscrire sa voix, pourraient retrouver une forme de communication grâce à la subvocalisation et à un synthétiseur vocal.

La jeune société propose déjà aux curieux de s’inscrire à un accès anticipé pour tester le casque. Mais à l'heure où nous écrivons ces lignes, aucune date de commercialisation n'a été communiquée par les deux comparses.